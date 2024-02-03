Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih kazandı
Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına Borussia Mönchengladbach karşısında çıktı. Fransız futbolcunun 62. dakikada oyuna dahil olduğu maçı Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.
Almanya Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bayern'e üç puanı getiren golleri Pavlovic, Kane ve De Ligt kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Bavyera ekibi, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen’i takibini sürdürdü.
BOEY SİFTAH YAPTI
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey de bu maçla birlikte yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Boey, 62. dakikada Faslı futbolcu Noussair Mazraoui’nin yerine oyuna girdi.