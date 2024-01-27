Saç uzatma sürecini hızlandırmanın yolları: Trikolog önerileriyle doğal çözümler
Kesim sonrası pişmanlık duyuyorsanız ya da saçlarınız omuzlarınıza değdiği anda kırılıp dökülüyorsa saçınızın uzamasını hızlı bir şekilde hızlandıracak bir yöntemin peşinde olabilirsiniz. Peki, bazı trikologların verdiği saç uzatma tavsiyelerini öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için bazı hızlı ve doğal saç uzatma yolları...
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Saçlarımızın sağlıklı ve uzun olması, pek çok kişinin öncelikli hedeflerindendir. Bu hedefe ulaşmak için doğal yöntemler arayanların ilk başvurduğu isimlerden biri olan trikologlar, saç ve saç derisi sağlığına odaklanan uzmanlardır. İşte, trikolog tavsiyelerinden yararlanarak hazırlanan bu haberde, saç uzatma sürecini hızlandırmak için bazı yöntemler...
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SAÇ BÜYÜME HIZI
Trikolog ve iletişim direktörü Anabel Kingsley, "Saç ortalama olarak ayda yaklaşık 1,3 santimetre uzar" diyor. Bu durum kişiden kişiye göre değişse de, yılda 15 santimetre uzunluk anlamına geliyor.
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SAÇ DÖKÜLMESİ SEBEPLERİ
Bir kuaför ve aynı zamanda saç bakım markasının kurucusu olan Michael Van Clarke, kısıtlayıcı beslenme tarzının ve sigaranın saçı besinlerden mahrum bırakarak aşırı saç dökülmesine neden olabileceğini düşünüyor. Kingsley ise saçı tokayla bağlarken çok sıkı bağlanmaması gerektiğini vurgulayarak saçın kırılabileceği konusunda uyarıyor.
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SAÇLARI HIZLI UZATMAK MÜMKÜN MÜ?
Kingsley, saçı uzatan etkili tedaviler olduğunu aktarıyor ancak sonuçların en az 6 haftada etki ettiğini ekliyor. Saçınızda etki etmediğini düşünme sebebiniz ise aylık saç büyüme oranıyla ilgilidir. Saçınız yaklaşık 1 santimetre büyüdüğü için yaklaşık 3 aylık bir süreçte belirgin değişimleri fark edebilirsiniz.
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Ayrıca, herkese uyan tek bir tip tedavi olmadığından diyet, beslenme yetersizlikleri, hormon düzeyleri, genetik, genel sağlık ve stres düzeylerinin tümü saç büyümesini etkileyebilir. Bunlara dikkat edildiğinde saçlarınız hızlı uzayabilir. İşte, uygulanabilecek 9 yöntem!
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DENGELİ BESLENME
Uzman trikolog Stephen Carson, "saçın yüzde 97'si proteinden oluşuyor." diyor. Kingsley ise, kahvaltıda ve öğle yemeğinde en az avuç içi büyüklüğünde protein tüketmenin saç uzatmada etkili olacağını düşünüyor. Bu proteinler; balık, yumurta, yağsız et, az yağlı süzme peynir, kinoa ve bakliyatlar olabilir.
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TAKVİYELER VE VİTAMİNLER
Clarke, ''ihtiyacınız olan tüm besinleri almakta zorlanıyorsanız takviyeler dengesiz bir rejime sahip olanlara yardımcı olabilir" diyor. Protein, demir, çinko, B12 vitamini, D vitamini, Omega 3 ve biyotin kullanılabilecek takviyelerdir ancak bunları alırken hangisinin eksik olduğunu öğrenmek için bir dermatologtan yardım almakta fayda olabilir.
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KALİTELİ UYKU
Carson, "Vücudunuzun kendini toparlayıp onarabilmesi için kaliteli uykuya ihtiyacınız var" diyor. Yani, stresli bir yaşam tarzınız varsa, adrenalin iyileşmesi için uyku önemlidir.
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DÜZENLİ DEĞİŞİKLİKLER
Kısaltmak saçınızın daha hızlı uzamasını sağlamaz ancak sağlıklı görünmesini sağlayabilir. Kingsley bu durumu "Kırpma, saç uçlarınızın yoğunluğunu iyileştirmenize ve korumanıza yardımcı olabilir." diye açıklıyor. Yani defalarca işlemden geçmiş saç uçları uzamayı engelleyeceğinden uzunluğu korumak istiyorsanız, uçlardan düzeltmeniz gerekebilir.
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SAÇ DERİSİ İÇİN PEELING
Kingsley, "Saç en iyi sağlıklı bir saç derisi olduğunda uzar.’’ diyor, bu nedenle şampuanlayarak kafa derisindeki kir, ter ve eski cilt hücrelerinden kurtulmak gereklidir. Ayrıca, "saç derinizi esnek tutmak ve ölü deri hücrelerini çıkarmak için" haftada bir kez saç derisi için peeling maskesi kullanmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor.
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DOĞAL İÇERİKLER
Doğal olanın mutlaka daha iyi anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var ancak bazı içerikler yarar sağlayabilir. Unilever'in Araştırma ve Geliştirme ekibine başkanlık eden Peter Bailey, ''Aloe vera saç derisini rahatlatır ve saç tellerini nemlendirirken sebumu dengeler, zeytinyağı yumuşak ve besleyicidir.'' diyor.
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Europe PMC adlı dergide 2015 yılında yayınlanan bir araştırmada minoksidil adlı saç büyütme tedavisi uygulanan kişilerle biberiye yağı kullanan kişiler karşılaştırıldı ve sonucunda 6 ay sonra, her iki grupta da saç büyümesinde önemli artışlar görüldü ancak biberiye yağıyla tedavi edilen grupta minoksidil grubuna göre daha fazla saç büyümesi olduğu anlaşıldı.
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ISIYA KARŞI KORUMA
Carson, ''şekillendirme aletlerinize bağlıysanız kesinlikle ısı koruyucuları kullanmanız gerekir'' diyor. Kingsley de aynı fikirde ve bazı saç aletlerinin şekeri karamelize edecek kadar ısınabileceğini belirtiyor.
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Hasarı azaltmak için kurutma makinenizi yaklaşık 30 santimetre uzakta tutup orta veya düşük ısı ayarını tercih etmeniz gerektiğini söylüyor. Ayrıca, kurumuş saça ısı uygulamanın saç gövdesindeki değerli nemi buharlaştırarak kırılmaya neden olabileceğini ekliyor.
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SINIRLI BOYAMA
Saçlarınız boyalı ise bu tipe özel şampuan ve saç kremi kullanmalısınız diyor Carson ve Kingsley ise, "renk randevularınız arasında yeterli süre (tercihen 8 hafta) bırakın, rengi çok erken yaptırırsanız üst üste gelme ve hasara neden olma olasılığı daha yüksektir.'' diyor.
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SAÇ TARAMA İŞLEMİ
Carson, "Saçlarınız ıslakken en zayıf durumdadır, bunun nedeni suyun bazı bağları ayırmasıdır. Saç kuruduğunda bağlar yeniden oluşur bu yüzden ıslak fırçalarken nazik davranmak önemlidir.'' diyor. Yani, uçlarınızdan dolaşıklıkları açıp yumuşak bir saç fırçası kullanmalısınız.
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Ayrıca Kingsley, metal uçlu fırçalardan kaçınmak gerektiğini belirterek bunların şekillendirici ısındığında saça fırçayı götürdüğünüzde çok ısınma eğiliminde olduğundan hem saç derinizi hem de saçınızı yakabileceğini söylüyor.
Kaynak: Europe PMC, Glamour Magazine