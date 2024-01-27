Saç uzatma sürecini hızlandırmanın yolları: Trikolog önerileriyle doğal çözümler

SAÇ DERİSİ İÇİN PEELING

Kingsley, "Saç en iyi sağlıklı bir saç derisi olduğunda uzar.’’ diyor, bu nedenle şampuanlayarak kafa derisindeki kir, ter ve eski cilt hücrelerinden kurtulmak gereklidir. Ayrıca, "saç derinizi esnek tutmak ve ölü deri hücrelerini çıkarmak için" haftada bir kez saç derisi için peeling maskesi kullanmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor.