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Kadıköy’de 15 bin liralık kaynak saç dolandırıcılığı kamerada

Kadıköy’de bir kuaföre gelen 2 kadın 6 saat işlem sonrası 15 bin liralık kaynak saç yaptırıp hesabı ödemeden kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Giriş: 14.06.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Saç dolandırıcılığı: Hesabı ödemeden kaçtılar
İHA

Kadıköy’de bir kuaföre gelen 2 kadın 15 bin TL değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrasında kadınlar ücreti ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, bayan kuaförüne gelen 2 kadın 6 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 15 bin TL tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan kaçtı. Sigara içme bahanesiyle bahçeye çıkan 2 kadın kuaförde olan yoğunluktan faydalanarak kaşla göz arasında gözden kayboldu. Kadınların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

Kuaför Tacettin Damdelen, ”Kuaförümüze bayanlar geldi. Saçlarını yaptırdılar. İşlem bittikten sonra sigara içmeye çıktılar. Biz de o ara hesabı ödemelerini bekliyorduk. Baktık göremedik, kameralara baktığımızda bayanlar kaçıp gitmişler. İşlem ortalama 6 saat kadar sürdü. Akşam saati olduğu için yoğunluktan faydalandılar. Yoğun olunca fark edemedik ilk defa başımıza geldi. 22 yıldır buradayız ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. İşlem bedeli 15 bin TL tutarındaydı. Yetkililerden yakalanmasını ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Biz mağdur olduk başkaları mağdur olmasın” diye konuştu.

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