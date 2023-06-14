Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, bayan kuaförüne gelen 2 kadın 6 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 15 bin TL tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan kaçtı. Sigara içme bahanesiyle bahçeye çıkan 2 kadın kuaförde olan yoğunluktan faydalanarak kaşla göz arasında gözden kayboldu. Kadınların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

Kuaför Tacettin Damdelen, ”Kuaförümüze bayanlar geldi. Saçlarını yaptırdılar. İşlem bittikten sonra sigara içmeye çıktılar. Biz de o ara hesabı ödemelerini bekliyorduk. Baktık göremedik, kameralara baktığımızda bayanlar kaçıp gitmişler. İşlem ortalama 6 saat kadar sürdü. Akşam saati olduğu için yoğunluktan faydalandılar. Yoğun olunca fark edemedik ilk defa başımıza geldi. 22 yıldır buradayız ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. İşlem bedeli 15 bin TL tutarındaydı. Yetkililerden yakalanmasını ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Biz mağdur olduk başkaları mağdur olmasın” diye konuştu.