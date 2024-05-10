Saç dökülmesinden korkmalı mıyız? Neden bu kadar çok saç kaybediyoruz?
Dökülmüş saç telleriyle dolu bir saç fırçasına bakmak üzücü bir deneyim olabilir. Aslında saç dökülmesi bir noktaya kadar oldukça normal ve olası bir olaydır. İlerleyen durumlarda tehlikeli olabilecek bu durumun sebebi ise merak konusu. Neden saç kaybederiz, ne kadar saç kaybetmek normaldir? İşte detaylar!
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Saç dökülmesi birçok kişinin endişe ettiği bir konudur ve bu endişe genellikle yaşla birlikte artar. Saç dökülmesi, birçok faktörün birleşimiyle ortaya çıkabilir ve genellikle karmaşık bir durumdur. Hormonal değişiklikler, stres, beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler gibi pek çok etken, saç dökülmesine katkıda bulunabilir. Sizin için bu sürecin detaylarını derledik, işte detaylar...
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SAÇ UZAMASININ DÖRT AŞAMASI
Her şeyden önce saç döngüsünü anlamak önemlidir. Saç dört aşamada büyür: saçın aktif olarak büyüdüğü anagen; katajen, saç büyümesi durmadan hemen önce; telojen, saç büyümesi durduğunda ve eksojen, saç folikülden döküldüğünde.
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Ortalama bir insanın ömrü boyunca her saç kökü bu döngüden 10 ila 30 kez geçecektir. Kişi yaşlandıkça anagen veya büyüme fazı kısalır ve daha az saç folikülü anajen fazda kalır.
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HER DÖKÜLME GERÇEK SAÇ DÖKÜLMESİ DEĞİLDİR!
Üstelik her dökülme gerçek saç dökülmesi değildir. Howard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji profesörü olan Dr. Lynn McKinley-Grant, "Çoğu zaman saç dökülmesi aslında saç kırılmasıdır" dedi.
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Saçların çok fazla taranması veya sıkı örgüler gibi saç derisini çeken saç stillerinin kullanılması nedeniyle kırılma meydana gelebilir. McKinley-Grant , sert ürünlerin kullanılmasından veya belirli şekillendirme rutinlerinden de kaynaklanabileceğini söyledi.
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ÇIKANDAN FAZLA DÖKÜLMESİ HALİNDE KIRMIZI ALARM!
Ancak yeniden çıkan saçtan daha fazlasının dökülmesi, saç dökülmesinin tıbbi terimi olan alopesi belirtisi olabilir. Hormon kaynaklı saç dökülmesinden otoimmün bozukluklara kadar pek çok farklı türü vardır.
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BRİSTOL ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAVSİYELER
Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi'nde anatomist Dr. Dan Baumgardt, hastalara saç dökülmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.
Diyet, aşırı fiziksel veya duygusal stres , hormonal değişiklikler, otoimmün bozukluklar, bazı ilaçlar ve saç derisi sağlığı, saç dökülmesinin miktarını ve türünü etkileyebilir.
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Çoğu zaman bu faktörlerin birden fazlası söz konusudur. Telogen effluvium adı verilen bir tür alopeside, bazı saçlar aniden tüm kafa derisi boyunca dökülür. Büyük ameliyatlar, kötü grip veya COVID-19 vakaları, kemoterapi, diyabet, anemi, tiroid bozuklukları, hormon dalgalanmaları ve bir dizi başka sağlık durumu bu tür saç dökülmesini tetikleyebilir.
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ENERJİ İHTİYACINDA VÜCUT SAÇ BÜYÜMESİNİ DURDURUYOR
McKinley-Grant, herhangi bir zamanda sınırlı miktarda mevcut enerji ile vücudun saç büyümesini durdurabileceğini ve böylece hasta olduğumuzda veya başka bir şekilde stresli olduğumuzda enerjiyi başka yerlere harcayabileceğini söyledi.
Genellikle üç ila altı ay sonra, dinlenme aşamasındaki telojen fazdan daha fazla saç döküldükten sonra insanlar bunu fark etmeye başlarlar. Fakat genellikle bu saçlar sonradan yeniden büyüyebilir.
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ERKEK VE KADIN TİPİ DÖKÜLME
Alopesi'nin diğer yaygın biçimleri erkek ve kadın tipi saç dökülmesidir. İlki, gerileyen bir saç çizgisi ile karakterize edilirken, ikincisi genel olarak incelme ve genişleyen bir saç kısmı ile karakterize edilir. Belirli hormon düzeylerine bağlı olarak hem erkekler hem de kadınlar bu saç dökülmesi modellerinden herhangi birine sahip olabilir.
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SEDEF HASTALIĞININ SAÇ DÖKÜLMESİNE ETKİSİ
Saç derisi sağlığı aynı zamanda ne kadar saç döktüğümüzü de etkileyebilir. McKinley-Grant, sedef hastalığının neden olduğu kafa derisi iltihabının saçın büyümesini durdurabileceğini ancak tedavi edilebileceğini söyledi.
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Bir tür mantar hastalığı olan seboreik dermatit gibi daha az bilinen durumlar da iltihaplanmaya neden olabilir. Bu saç derisini kaşındırdığı için kişinin kaşınması saç köklerine zarar verebilir.
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CİLDİNİZ, SAÇINIZ VE TIRNAĞINIZ SAĞLIĞINIZI YANSITIR
McKinley-Grant, "Cildiniz, saçınız ve tırnaklarınız gerçekten genel sağlığınızı yansıtıyor" diyerek dermatologların kalp ve karaciğer sorunları, anemi ve eklem iltihabı gibi altta yatan sağlık durumlarını belirlemeye yardımcı olma konusunda iyi bir etken olduğunun altını çizdi.
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"Deri vücudun en büyük organıdır, dolayısıyla kan tüm organlardan geçer ve deriye biriker." Bu anlamda saç sağlığı, uygulayıcılar için genel sağlığın yararlı bir göstergesi olabilir. Saç uzatmak için sosyal medyada pazarlanan pek çok ürün var ancak öncelikle bir doktorla konuşmak önemlidir.
Kaynak: Live Science