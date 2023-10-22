Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Bu kürler saçlarınızı eskisinden daha gür çıkaracak!
Saç dökülmesi, hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen yaygın bir sorundur. Saç dökülmesi, genetik, stres, beslenme ve hormonal değişiklikler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Saç dökülmesini önlemek için veya saç dökülmesini durdurmak için birçok yöntem vardır. İşte hayat kurtaran o yöntemlerden bazıları...
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Saç dökülmesi, ciddi bir sağlık sorunu değildir. Ancak, saç dökülmesinin estetik açıdan olumsuz bir etkisi olabilir. Saç dökülmesini önlemek veya durdurmak için evde yapabileceğiniz bazı doğal yöntemler vardır. İşte saç dökülme sorununuzu ortadan kaldıracak kürler...
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SAÇ DÖKÜLMESİNE BİREBİR
Sarımsak ve zeytinyağı kürü tarifi:
2-3 diş sarımsağı ezin.
Kürü haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.
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SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEBİLECEK KÜRLER
Isırgan otu kürü: Isırgan otu, saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Isırgan otu kürü tarifi için 1 bardak ısırgan otu tohumunu 1 litre suda kaynatın. Kaynadıktan sonra 10 dakika demlendirin. Süzdükten sonra saçlarınızı bu suyla yıkayın.
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Hindistan cevizi yağı kürü: Hindistan cevizi yağı, saç köklerini güçlendirmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan doğal bir yağdır. Hindistan cevizi yağı kürü tarifi için 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 2 saat bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkayın.
Yumurta kürü: Yumurta, saç için gerekli olan protein ve biotini içerir. Yumurta kürü tarifi için 1 yumurtanın sarısını ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Karışımı saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkayın.
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Saç dökülmesini önlemek için dikkat edilmesi gerekenler: