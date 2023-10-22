Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Bu kürler saçlarınızı eskisinden daha gür çıkaracak!

Hindistan cevizi yağı kürü: Hindistan cevizi yağı, saç köklerini güçlendirmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan doğal bir yağdır. Hindistan cevizi yağı kürü tarifi için 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 2 saat bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkayın.

Yumurta kürü: Yumurta, saç için gerekli olan protein ve biotini içerir. Yumurta kürü tarifi için 1 yumurtanın sarısını ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Karışımı saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkayın.