Saç derisini iyileştiriyor, saçlara parlaklık ve canlılık vererek baş ağrısını gideriyor!
Herkes lüks ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Bunu başarmanın en iyi yolu, uygun saç bakımı ve büyümesi için gerekli besinleri vermektir. Pek çok içerik ve tedavi saç büyümesine yardımcı olduğunu iddia etse de en önemli süreç saç derisini içerir. Saç tellerinden önce saç büyümenizin gerçekleşeceği merkez olduğu için saç derinize konsantre olmanız gerekir. Sağlıklı bir saç derisi, sağlıklı saçlar üreterek süreci ilerletir. Peki, saç uzaması için lavanta yağı nasıl kullanılır?
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Sağlık, saçınızın her üç ayda bir yaklaşık 1,5 inç büyüyebileceğini ve dört büyüme aşamasından geçebileceğini söylüyor. Yaşam tarzı, hastalıklar, yaşlanma ve daha fazlası gibi faktörler her aşamanın uzunluğunu etkileyebilir. Ancak büyümeyi hızlandırmak ve saçınızı istediğiniz uzunluğa daha hızlı ulaştırmak için birkaç püf noktası vardır. Lavanta yağı gibi malzemeler daha uzun buklelere daha hızlı sahip olmak isteyenlere umut verdi.
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Toksikolojik Araştırma'da 2016 yılında yayınlanan bir çalışmada lavanta yağı, farelerin foliküllerinde saç büyümesine yardımcı olmayı başardı.
Kozmetik kimyacısı ve lisanslı estetisyen Esther Olu, Shape'e "Lavanta yağı antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve kafa derisindeki kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir" dedi. Lavanta yağından en iyi şekilde yararlanmak ve sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için onu dikkatli ve doğru bir şekilde uygulamanız gerekir.
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LAVANTA YAĞINI SAÇINIZA VE SAÇ DERİNİZE KULLANMADAN ÖNCE
Hepimiz kendi saç ürünlerimizi yapmak için zamanımızın olmasını diliyor olsak da, satın alınabilecek bol miktarda lavanta yağı ürünü hala işe yaramaktadır. Her ne kadar bu ürünleri elde etmek kolay ve zamandan tasarruf sağlıyor olsa da önceden bilmek isteyeceğiniz bazı şeyler var.
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Medical News Today'in belirttiği gibi, taşıyıcı yağlar gibi diğer bileşenlerle seyreltilmiş lavanta yağı ürünleri de dahil olmak üzere saçlar için esansiyel yağ ürünleri satın alabilirsiniz; bu, lavanta yağının kendi başına çok konsantre olması nedeniyle gereklidir.
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Ürünlerinizi seçerken doğal ürünlere dikkat etmelisiniz. Healthline bunu en iyi şekilde söylüyor: "Ne kadar doğal içerik ve taşıyıcı yağ olursa o kadar iyi." Öncelikle lavanta hidrolatı veya esansiyel yağı içeren içerikleri aramak istiyorsunuz. Serum veya yağ olarak sunulan ürünler, doğrudan saç derinize uygulayabileceğiniz için daha fazla fayda sağlayabilir.
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Kurul onaylı dermatolog Nava Greenfield'e göre lavanta yağı bazı kişilerde tahrişe neden olabilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Greenfield, Byrdie'ye "Lavantaya alerjiniz olmasa bile, ciltteki bağışıklık sistemi alerji geliştirebilir ve dermatite neden olabilir" diyerek hassas cilde sahip olanlara önceden bir yama testi yapmalarını tavsiye ediyor.
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Greenfield ayrıca hamileyseniz veya emziriyorsanız, lavantayı kullanmaktan kaçınmanız gerektiğini, çünkü bu kişiler için "lavanta kullanımının güvenli olup olmadığını bilmek için yeterli bilgi bulunmadığını" belirtiyor.
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ŞAMPUANINIZA VE SAÇ KREMİNİZE LAVANTA YAĞI EKLEYİN
Lavanta yağını saçınıza uygulamanın en kolay yolu günlük kullandığınız ürünlerden geçer. Lavanta esansiyel yağı diğer lavanta yağlarına göre daha sert olduğu için onu başka ürünlerle seyreltmek istersiniz.
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Healthline, duş sırasında her zamanki gibi elinize birkaç pompa şampuan veya saç kremi damlatmayı, seçtiğiniz ürüne birkaç damla lavanta yağı ekleyip ellerinizde karıştırmanızı önerir. Karıştırdıktan sonra ürünü her zamanki gibi saçınıza uygulayın.
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Seyreltilmiş lavanta yağının doğrudan ve uzun süreli kullanımı faydalı olsa da onu seyreltilmiş biçimde günlük saç ürünlerinize eklemek de bazı avantajlara sahiptir. WebMD'nin işaret ettiği gibi, düzenli lavanta yağı "saçları derinlemesine nemlendirir, parlak tutar ve kepek kontrolüne yardımcı olur." Lavanta yağı, nemlendirici bir bileşen olarak hareket ederek favori ürünlerinize ekstra çekicilik katabilir ve saçınızın sağlığını bir üst seviyeye taşıyabilir.
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SAÇ MASKESİ OLARAK UYGULAYIN
Saçınıza lavanta yağı eklemek çok fazla iş gibi görünüyorsa, bunu mevcut haftalık saç rutininize dahil edebilirsiniz. Her ne kadar günlük ürünlerinize ekleyerek sonuçları daha çabuk görseniz de, bunu mükemmel bir kişisel bakım rutini sağlayan rahatlatıcı bir saç maskesine de dönüştürebilirsiniz. Esther Olu, ürünü seyreltmek için birkaç damla lavanta yağını jojoba veya üzüm çekirdeği yağı gibi bir taşıyıcı yağla karıştırmanızı önerir.
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Olu, "Seyreltilmezse, [esansiyel yağ uygulaması] kişinin kafa derisinin ve cildinin tahrişe ve diğer yan etkilere maruz kalma riskini artırabilir" diye uyarıyor. Karıştırıldığında karışımı saç tellerinize ve saç derinize uygulayarak işleme devam edebilirsiniz. Yıkamadan önce yaklaşık 30 dakika bekletin.
Bu karışım saçınıza sağlıklı görünmesi ve hissetmesi için gereken ekstra parlaklık ve yumuşaklığı verecektir. Zamanla büyümeye ve kalınlaşmaya bile yardımcı olabilir. Ayrıca, saçınıza daha fazla nem eklemek, saçınızın dolaşmasını çözecek ve dolaşıp düğümlenmesini önleyecektir (ve saçınız büküldüğünde, kaba dolaşıklığı açmak, hasar görmesini kolaylaştırabilir!).
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HAFTALIK SAÇ DERİSİ MASAJINIZA LAVANTA YAĞINI EKLEYİN
Faydaları arasında saç büyümesinin uyarılması da yer aldığından saç derisi masaj aletlerinin kullanılması son zamanlarda daha popüler hale geldi. Sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmak isteyenler için, haftalık saç derisi masajına lavanta yağı eklemek saç derisindeki kan akışını artırmaya yardımcı olabilir. Saç maskenizde olduğu gibi, lavanta yağını seyrelterek saç derisini daha az tahriş edecek bir taşıyıcı yağ seçerek başlamak istersiniz.
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Yönetim kurulu onaylı dermatolog ve MDhair'in tıbbi direktörü Yoram Harth, "Parmaklarınızı kullanarak, altı ila sekiz damla yağı saç derinize ve saç tellerinizin uçlarına uygulayın, ardından üç ila beş dakika masaj yapın" diyor.
Dermatolog Dendy Engelman, "Tedavinize kafa derisi masajını dahil etmek kan akışını hızlandırmaya yardımcı olabilir" diye ekliyor.
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Süreniz dolduktan sonra saçlarınızı her zamanki gibi durulayın ve yıkayın. Ürünü kafa derisi boyunca yaymak için bir saç derisi masaj aleti kullanın ve canlandırıcı ama hafif bir masajla saç büyümesini daha da teşvik etmeye yardımcı olun. Kurul onaylı dermatolog Aleta Simmons'ın Byrdie'ye söylediği gibi, "Saç derisi masajı yapanlar kafa derisinde mekanik strese neden olabilir, bu da potansiyel olarak gen ifadesinde değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler saç kalınlığının artmasına neden olabilir."
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