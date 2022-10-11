Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

5. MSG İÇEREN GIDALAR

Monosodyum glutamat (MSG), vücudumuzda doğal olarak bulunan glutamik asidin sodyum tuzudur.

MSG bazı gıdalarda bulunur ve birçok gıdada gıda katkı maddesi olarak bulunur. Yemek yemenin güvenli olduğu düşünülüyor, ancak bazı araştırmacılar onu migren ataklarıyla ilişkilendiriyor.

Amerikan Migren Vakfı, migrenlilerin yüzde 10 ila 15'inde şiddetli migren ataklarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Diğer koruyucular da bazı insanlarda tetikleyici olabilir.

Mono Sodyum Glutamat bulunan besin maddeleri şunlardır;

Konserveler, hazır çorbalar, et ve tavuk suyu tabletleri, donmuş hazır gıdalar, aromalı patates cipsleri, işlenmiş et ürünleri, salam, sosis vb. hazır meyve suları, dondurmalar ve de renkli yoğurtlara katılmaktadır. MSG; tatlı, tuzlu, acı ne tür yiyecek olursa olsun, fark etmeden, nelere katılsa, hepsini lezzetlendiriyor ve bizleri bağımlı kılıyor.