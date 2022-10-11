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Saç baş yolduran ağrılar yaşıyorsanız nedeni bunlar olabilir! İşte migreni tetikleyen 10 gıda

Migren günümüzde birçok kişinin karşılaştığı rahatsızlıkların başında gelir. Tanısı ve tedavisi oldukça güç olan migren atakları şiddetli bir şekilde yaşandığında insan hayatını olumsuz yönde etkiler. Işığa ve gürültüye hassasiyet gösteren migrenin tetikleyicisi olarak birçok neden gösterilebilir. Ne yediğimiz ve içtiğimiz de dahil olmak üzere birçok şey migren atağını tetikleyebilir.

11.10.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Migren Araştırma Vakfı'na göre, migreni tetikleyen yiyecekler ancak diğer tetikleyicilerle birleştiğinde şiddetli ağrıları artırabilir. Evrensel bir migren tetikleyicisi diye bir şey yoktur. Ancak bazı insanlarda migren ataklarına neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek bazı yaygın tetikleyiciler vardır. Migrenin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik veya çevresel faktörlerinde rol oynadığı bir rahatsızlıktır. Atakların ortaya çıkmasında, serotonin de dahil olmak üzere beyin kimyasallarında yaşanan dengesizliklerin neden olduğu düşünülmektedir. Eğer şiddetli migren atakları yaşıyorsanız tükettiğiniz besinleri gözden geçirmelisiniz. İşte migreni tetikleyen 10 gıda

  • 1. KAFEİN

    Çok fazla kafein ve kafein yoksunluğu yaşamak migren veya baş ağrısına neden olabilir. Ancak Amerikan Migren Vakfı'na göre, kafein aslında yaklaşmakta olan migren ataklarını durdurmaya yardımcı olabilir. Ayrıca ara sıra kullanımda baş ağrısını hafifletebilir.

    Kafein içeren yiyecek ve içecekler şunları içerir:

    - Kahve

    - Çay

    - Çikolata

  • 2. YAPAY TATLANDIRICILAR

    Birçok işlenmiş gıda, yapay tatlandırıcılar içerir. Bunlar, tatlılık eklemek için yiyecek ve içeceklere eklenen şeker alternatifleridir. Ancak bu tatlandırıcılar migrene neden olabilir. Özellikle aspartamın migren ataklarını tetiklediği düşünülmektedir.

  • 3. ALKOL

    Alkol, migreni tetiklediği düşünülen en yaygın ürünlerden biridir. Yapılan bir araştırmada migrenli katılımcıların %35'inden fazlası alkolün ortak tetikleyicilerinden biri olduğunu bildirildi.

    Tetikleyici olarak alkol bildiren katılımcıların %77'sinden fazlasında özellikle kırmızı şarabın tetikleyici olduğu bildirildi.

    Alkol, baş ağrısı geliştirmede önemli bir katkıda bulunan dehidrasyona (Çeşitli nedenlerler vücudun gereğinden fazla sıvı kaybetmesi) neden olabilir.

  • 4. ÇİKOLATA

    Amerikan Migren Vakfı'na göre, çikolatanın alkolden sonra migren atakları için ikinci en yaygın tetikleyici olduğu düşünülmektedir. Migren yaşayan insanların tahmini yüzde 22'sini etkilediğini söylüyorlar.

    Çikolata, bazı insanlarda baş ağrısını tetikleyebilen hem kafein hem de beta-feniletilamin içerir.

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