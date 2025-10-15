Habertürk
        Sabri Ülker Vakfı gıda okuryazarlığının önemine dikkat çekti

        Sabri Ülker Vakfı gıda okuryazarlığının önemine dikkat çekiyor

        Sabri Ülker Vakfı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla, bilinçli tercihlerin, dengeli beslenme alışkanlıklarına olumlu katkısına dikkat çekti. Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, "Dengeli beslenme alışkanlıkları, doğru bilgi ve bilinçli tercihlerle şekilleniyor. Gıda okuryazarlığı, bireylerin yalnızca kendileri için değil, toplumun ve dünyamızın geleceği için de sorumluluk almaları anlamına geliyor. Sabri Ülker Vakfı olarak Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) iş birliğiyle düzenlediğimiz Gıda Okuryazarlığı Araştırması gibi çalışmalarla, toplumun beslenme ve sağlık okuryazarlığı düzeyini değerlendiriyor; bu alanda etkili stratejiler geliştirilmesine katkı sunuyoruz" dedi

        Giriş: 15.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:19
        Sabri Ülker Vakfı gıda okuryazarlığının önemine dikkat çekiyor
        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel nüfustaki hızlı artış, iklim krizinin etkileri, savaşlar ve ekonomilerdeki kırılganlıklar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 673 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Dünya nüfusunun yüzde 8,2’sine denk gelen bu rakam, her geçen gün daha da kötüleşen bir tabloyu ortaya koyarken, uluslararası kuruluşlar hep birlikte harekete geçme çağrısı yapıyor.

        Bu amaçla FAO’nun 1945’teki kuruluş gününe atfen her yıl 16 Ekim, dünya genelinde “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanıyor. Dünya genelindeki açlık ve gıda güvensizliği konularına dikkat çekilen günün bu yılki teması “Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele” olarak seçildi.

        Sağlıklı yaşam bilincinin yolu gıda okuryazarlığından geçiyor

        Kurulduğu günden bu yana 15 yıldır toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sunan Sabri Ülker Vakfı, Dünya Gıda Günü vesilesiyle “gıda okuryazarlığı”nın önemine dikkat çekiyor. Vakıf, bu kapsamda yürüttüğü faaliyetleriyle, gıda etiketlerinin doğru okunmasını, meyve ve sebzelerin mevsimine göre tercih edilmesini, gıda israfının önlenmesini, planlı alışverişi, çeşitli ve dengeli beslenmeyi teşvik ediyor.

        Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, gıda okuryazarlığına yönelik vizyonlarının, Dünya Gıda Günü’nün “Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele” temasıyla da örtüştüğünü belirtti. Yeterli ve güvenli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu kaydeden İçöz, sözlerine şöyle devam etti: “Dengeli beslenme alışkanlıkları, doğru bilgi ve bilinçli tercihlerle şekilleniyor. Gıda okuryazarlığı, bireylerin yalnızca kendileri için değil, toplumun ve dünyamızın geleceği için de sorumluluk almaları anlamına geliyor. Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) iş birliğiyle düzenlediğimiz Gıda Okuryazarlığı Araştırması gibi çalışmalarla, toplumun beslenme ve sağlık okuryazarlığı düzeyini değerlendiriyor; bu alanda etkili stratejiler geliştirilmesine katkı sunuyoruz. Bilimin rehberliğinde toplumun her kesiminde dengeli, güvenli ve sürdürülebilir beslenme kültürünün yaygınlaşması için çalışırken, bir toplumsal sorumluluk alanı olarak gördüğümüz gıda okuryazarlığını artırmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

        Habertürk Anasayfa