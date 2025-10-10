Habertürk
    Takipde Kalın!
        Sabri Sarıoğlu'ndan fotoğraflı 'boşanma' yanıtı

        Emekli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Sarıoğlu'nun geçtiğimiz ağustosta evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti. Çift, söylentilere son noktayı koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 17:19 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:19
        "Boşanmıyoruz"
        Sabri Sarıoğlu'nun, eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı kamuoyuna yansımıştı. Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

        Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada; "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Çift, Instagram'daki paylaşımlarıyla ayrılık dedikodusunu bir kez daha yalanladı. New York'a giden ikili, "Boşanmıyoruz" pozu verdi.

        #sabri sarıoğlu
        #Yağmur Sarıoğlu

