30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM),kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.
2018 yılında, 17 bini acil yardım talebi olmak üzere toplam 5,5 milyon başvuru alan SABİM; 2019’un ilk dört ayında ise 1,2 milyon çağrı yanıtladı.
SABİM 2018 Faaliyet Raporu’na göre başvuruların %82’si başvurulan ay içerisinde çözüme kavuşturulurken, %18’i ilgili merkez ve taşra teşkilatına sevk edildi. Başvuruların yarısı bilgi alma amaçlı; %22’si hastane randevusu, %21’i şikâyet, %4’ü talep, %2’si acil yardım ve %1’i teşekkür amaçlı yapıldı.
7 gün 24 saat vatandaşlara kesintisiz hizmet veren SABİM, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kuruluşlarda sunulan sağlık hizmetinin etkin, verimli, hakkaniyete uygun ve şeffaf hale getirilmesi, yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi ve kısa sürede müdahale edilerek giderilmesi amacıyla kuruldu. Sağlık alanındaki taleplerin, önerilerin, sorunların ve teşekkürlerin değerlendirildiği bir platform olan SABİM, Bakanlık ve vatandaşlar arası köprü vazifesi görüyor.
SAĞLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN VERİLER ANALİZ EDİLİYOR
SABİM operatörleri, gelen başvuruların kaydını aldıktan sonra çözümleyiciye ulaştırıyor. Konunun aciliyet sırasına göre çözümleme süreci yönetiliyor ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanıyor. Başvurular “Acil Yardım, Bilgi Alma, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS),Organ Bağışı, Salgın Hastalık Bildirimi, Sığınmacı/Mülteci Sağlık Hizmeti, Ulusal Olağandışı Durumlar, Öneri, Şikâyet, Talep, Teşekkür” olarak 14 başlıkta ve 114 alt başlıkta değerlendirmeye alınıyor. SABİM üzerinden toplanan veriler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için detaylı şekilde analiz ediliyor. İşlevselliği ile dünyada örnek gösterilen SABİM’i birçok ülkeden Sağlık Bakanları ve heyetler ziyaret ediyor.
BAŞVURU YOLLARI
Sağlık sistemiyle ilgili herhangi bir talep, öneri, sorun ve teşekkür için SABİM Alo 184 Hattı aranarak; sosyal medya üzerinden @sagliklicozum adresine ulaşılarak; e-posta, faks kanalları kullanılarak veya şahsen birime gidilerek başvuru yapılabiliyor. SABİM çalışanları ayrıca Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların yorum bölümüne yazılanları da takip ediyor ve vatandaşlara bu kanal üzerinden de ulaşarak destek sağlıyor.
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