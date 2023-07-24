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        Haberler İş-Yaşam Sabiha Gökçen'de yeni rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Sabiha Gökçen'de yeni rekor

        İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı'nda 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşen 686 uçuşta, 124 bin 478 yolcu seyahat etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:53
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        Sabiha Gökçen'de yeni rekor
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        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı temmuzda bir rekor daha kırdı. Sabiha Gökçen'de, 23 Temmuz Pazar günü, 686 uçuş gerçekleştirilerek toplam 124 bin 478 yolcuyla tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.

        HEAŞ verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında toplam 17 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de, ocak-haziran aylarında 108 bin 60 uçuş gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, havalimanında yaşanan yoğunluğun, turizm sektörünün bu sene çok verimli bir sezon geçirdiğine işaret ettiğini, hemen her hafta Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yeni bir rekor kırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Şehrin havalimanında yolcularımızın seyahatlerini en konforlu ve kesintisiz şekilde yaşatmak için ekstra planlamalarla önlemler alıyoruz. Yoğun çalışmalarımızın karşılığını üst üste kırdığımız rekorlarla alıyoruz. Ekip çalışması çok önemli. Terminalimizde 7/24 hizmet veren ve müşteri memnuniyetini önceleyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yolcu giriş kapılarından bagaj teslimine, güvenlik geçişlerinden uçuş kapılarına kadar misafirlerimizin seyahat deneyimini maksimize etmek için çalışan tüm ekip ve paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

        Verilen bilgiye göre, 39 iç hat ve 117 dış hat noktası ile birlikte toplamda 156 noktaya ve 52 ülkeye hizmet veren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, haziranda El Kasım (Suudi Arabistan) ve Kazan (Rusya) havalimanlarını destinasyon haritasına eklerken, 19 Temmuz'da da Karadağ’ın başkenti Podgorica’yı yeni yurt dışı destinasyonu olarak duyurdu.

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