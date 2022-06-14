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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), normalleşme ve bahar aylarındaki turistik hareketlenmenin etkisiyle, 2022’nin ilk 5 ayında 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet vererek 2019 yılındaki rekorunu yüzde 80 oranında yakaladığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, şirket misafirlerinin memnuniyetini artırmak amacıyla İSG Recommends programını da devreye aldı.

İSG’nin hizmet portföyüne katma değerli seçenekler katan İSG Recommends programının lansmanı, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz ve İSG CEO’su Berk Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Berk Albayrak, "Havalimanımızdan 2022'nin 01 Ocak - 10 Haziran döneminde iç hatlarda 6 milyon 114 bin 859, dış hatlarda ise 5 milyon 866 bin 753 yolcu seyahat etti. Bu yılın ilk yarısındaki yolcu sayılarına paralel olarak uçuş artışı da istatistiklere yansıdı. 2022'nin 01 Ocak- 10 Haziran döneminde iç hatlarda 40 bin 499, dış hatlarda 40 bin 369 sefer düzenlendi. 2022 yılının ilk 5 ay verilerine göre bu rakama yüzde 80 düzeyinde yakaladık. Seyahatlerdeki bu yoğunluğun yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda Sabiha Gökçen’in 2019 rakamlarına ulaşması, hatta yeni rekorlar kırması muhtemel" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı, pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 35.5 milyon misafir ağırlayarak rekor kırmıştı.

Son iki yıldaki tüm olumsuz koşullara rağmen, Uluslararası Havalimanları Konseyi - ACI Europe’un açıkladığı verilere göre, uçuş trafiği bakımından Avrupa’da en çok kullanılan havalimanları içinde ilk 10’da yer almayı başardıklarını ve Türkiye’nin En Değerli Markaları arasına girdiklerini hatırlatan İSG CEO’su Berk Albayrak, yeni dönemde, hizmet portföyüne yeni katma değerli seçenekler ekleyeceklerini belirtti.

'MAYIS 2022'DE TARİHİ ZİRVEYİ AŞTIK'

İSG’nin pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildiğini ve 2022 yılı Avrupa yolcu trafiğinde sekizinci olduğunu hatırlatan Mohammad Nazli Abdul Aziz ise, "İleriye dönük olarak vizyonumuz, ‘şehrin lider havalimanı’ sloganıyla mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmaktır. Yayına aldığımız ISG Recommends programı ile yolcularımıza seyahatlerine karar verdikleri andan dönüş anına kadar yanlarında olacağımız, teknoloji ve seyahatin iç içe geçtiği, güçlü iş birlikleri ve ayrıcalıklar sunan bir deneyim tasarlıyoruz" şeklinde konuştu.

2021 yılının Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için bir toparlanma yılı olduğunu belirten Aziz, "Mayıs 2022 itibariyle, İSG'den seyahat eden dış hat yolcu sayısı performansımızda tarihi bir zirveyi yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 5 aştı" ifadelerini kullandı.