DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi. Ekiplerin pisste çalışması sürüyor.

Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışması sürüyor. DHA'nın haberine göre; uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK AZALDI

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının pistten çıkmasının 18. saatinde havalimanında yoğunluk azaldı. Havayolu şirketi tarafından, havalimanında bekleyen yolcuların biletleri uygun olan uçuşlarla değiştirildi.

Uçuşu sabah erken saatte olan yolcular havalimanında beklerken, uçuş saati geç olan yolcular ise çevredeki otellere götürüldü.