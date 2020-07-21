Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PCR Test Merkezi hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sokulan PCR Test Merkezi, havalimanının gelen yolcu karşılama alanına kuruldu.
Türkiye'den yurt dışına gidecek yolcuların test yaptıracakları merkezde alınan numuneler yine terminal içinde bulunan laboratuvarda incelenecek ve en geç 5 saat içinde sonuçlar yolculara bildirilecek.
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Operasyon Direktörü Göksu Güney, Türkiye'den yurt dışına çıkacak yolcuların gidecekleri ülkede sorun yaşamamaları için PCR testine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın bu aşamada havalimanlarında da test merkezi oluşturma kararı aldığını hatırlattı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kurulan merkezin bugünden itibaren 7/24 esasına göre havalimanında hizmet vermeye başlayacağını dile getiren Güney, test yaptırmak isteyen yolcuların yurt dışına çıkacaklarını belgeleyen bilet, öğrenim belgesi, davetiye gibi evraklarıyla havalimanındaki merkezine başvurmaları ve 110 liralık tetkik bedelini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hesabına yatırmaları gerektiğini söyledi.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün birçok şehirde bulunan yetkili PCR Test Merkezleriyle hali hazırda test hizmetlerini vermeye devam ettiklerini aktaran Güney, şöyle devam etti:
"Yurt dışına çıkacak vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden kendilerine en yakın test merkezini bularak test işlemlerini yaptırabiliyor. İlave olarak test merkezlerinin havalimanlarında da kurulmasıyla birlikte yolcularımızın hizmet alacağı nokta sayısı artmış oluyor. Yurt dışı uçuşları öncesi PCR testini Havalimanında yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın test sonucunu öğrenmesi 5 saati bulabileceği için yolcularımızın havalimanına gelişlerini bekleme süresini de göz önünde bulundurarak planlamalarını tavsiye ediyoruz."
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