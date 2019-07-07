İstanbul´un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nda 2019 yılının ilk 6 ayının yolcu istatistikleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 16 milyon 745 bin olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat yolcusu sayısı yüzde 9 artarak 10 milyon 398 bin, dış hat yolcusu ise yüzde 21 artarak 6 milyon 347 bin oldu. Aynı dönemde 109 bin 567 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

TOPLAMDA YÜKSELİŞ YÜZDE 9

Sabiha Gökçen Havalimanı´nda haziran ayında dış hatlar yolcusunda büyük artış meydana geldi. İstanbul Sabiha Gökçen´den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış ile 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış işe 3 milyon 061 bin olarak gerçekleşti.