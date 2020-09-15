Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın ise 12’nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (İSG),terminal binası içinde yer alan toplam 3 bin 900 metrekare duty free (gümrüksüz mağazacılık) alanını 2032 yılına kadar İsviçre merkezli Dufry işletecek.
Yapılan açıklamaya göre, işletme imtiyaz sözleşmesi Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmesi İSG ile Dufry firmaları arasında 14 Eylül 2020 tarihinde imzalandı. Söz konusu imtiyaz giden yolcu katında yer alan 2 bin 800 metrekarelik duty-free alanları ile gelen yolcu katındaki bin 100 metrekarelik mağaza alanının işletilmesini kapsıyor.
Aynı imtiyaza göre Dufry, terminal binasında Kasım 2020 itibariyle mevcut sekiz mağazayı da devralacak ve söz konusu perakende alanını sektördeki yeni trend ve ihtiyaçlara göre yenileyecek.
TÜRKİYE'DE 17 YILDIR FAALİYETTE
Genel merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Dufry, Türkiye'de 1993 yılından beri faaliyet gösteriyor. Şirket, seyahat perakendeciliği alanında dünyada havalimanları, deniz ve cruise limanları, kara sınırları, tren garları gibi 400’den fazla noktada hizmet veriyor.
Halihazırda Türkiye'de Antalya, Kayseri ve Kütahya Zafer havalimanlarında yer alan duty-free alanlarını ve mağazalarını işleten Dufry, Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte Türkiye’de hizmet verdiği havalimanı sayısını da dörde çıkarmış olacak.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, "Dufry ile olan ortaklığımız 2024 yılında açmayı planladığımız yeni terminal binamızla birlikte daha da farklı bir boyut kazanacak. Öte yandan yaklaşık 11 yıldır terminalimizde duty free işletmesini yürüten Setur firmasına da yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.
Dufry Group Türkiye Genel Müdürü Cengiz İman ise, "Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yolculara gücünü son teknolojiden alan bir alışveriş deneyimi sunacağız. Hedeflediğimiz yeni alışveriş deneyimi en son dijital teknolojinin entegre edildiği ve yepyeni bir tasarıma sahip olacak mağazalarımızın yer alacağı ikinci terminal binasının 2024 yılında hizmete açılmasıyla daha da gelişecek" ifadelerini kullandı.
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