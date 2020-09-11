AA

Pegasus, yeni başlatacağı İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi uçuşlarıyla Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi´yi birbirine bağlıyor. Pegasus´un İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi seferleri 25 Eylül itibarıyla başlayacak. Seferler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan Jinnah Uluslararası Havalimanı´na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 20:35´te, Jinnah Uluslararası Havalimanı´dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´na ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri 04:55´te düzenlenecek.

Pegasus´un Manchester, Londra, Zürih, Paris, Amsterdam, Kopenhag, Düseldorf, Hamburg, Stockholm, Frankfurt, Berlin, Viyana, Roma, Köln, Brüksel, Kyiv, Bükreş, Kharkiv, Moskova, Stutgart, Cenevre, Barselona, Marsilya, Zaporijya ve Prag hatlarına bağlantı veren Sabiha Gökçen-Karaçi hattının biletlerinin 129.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öğrenildi.