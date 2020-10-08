DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı´nda Eylül ayı yolcu sayıları açıklandı. Eylül ayında 1 milyon 791 bin 318 yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, böylece uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran tarihinden bu yana 4 ayda toplam 5 milyon 346 nin yolcuyu ağırladı. Sabiha Gökçen Havalimanı, Haziran ayında 514 bin, Temmuz ayında 1 milyon 226 bin 724, Ağustos ayında 1 milyon 813 bin 913 ve son olarak Ekim ayında da 1milyon 791 bin 318 yolcuya ev sahipliği yapmış oldu. 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen toplam yolcu sayısı ise 12 milyon 399 bin 152 oldu.

Ekim ayında elde edilen yolcu sayısı geçen yılın Ekim ayına oranla yüzde 43 azalma gösterirken, ilk 9 aylık toplam yolcu sayısına bakıldığında bu oran yüzde 53 oldu.