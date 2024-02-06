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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen'de yolcu rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        Sabiha Gökçen'de yolcu rekoru

        Sabiha Gökçen Havalimanı, 2023'te 37,1 milyon yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en yoğun hava trafiğine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:46
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        Sabiha Gökçen'de yolcu rekoru
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 pandemisi öncesi 2019'daki 35,5 milyon yolcu rekorunun 2023'te 37,1 milyon yolcuya hizmet verilerek geçildiği bildirildi.

        Açıklamada, "2023 yılında 37,1 milyon ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

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