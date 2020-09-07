İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Ağustos ayı yolcu ve uçak sayılarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 1 milyon 813 bin yolcu seyahat ederken, bu sayı temmuz ayında oranla yüzde 48 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında yolcu sayısı 1 milyon 226 bin olmuştu. Geçtiğimiz Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı 1 milyon 377 bin 307, dış hat yolcu sayısı ise 436 bin 606 oldu. Ağustos ayı yolcu sayısı pandemi nedeniyle geçen yılın aynı ayındaki rakamın ise yüzde 47 gerisinde kaldı.
Geçen yıl Ağustos ayında yolcu sayısı yaklaşık 3.4 milyon olarak gerçekleşmişti. Buna göre bu yılın ilk 8 ayında Sabiha Gökçe'den uçan toplam yolcu sayısı 10.6 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde havalimanından uçan yolcu sayısı 23,5 milyon olarak gerçekleşmişti. 28 Mart 2020´de pandemi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatılmış, ardından da 1 Haziran tarihinde iç hat, 12 Haziran tarihinde ise dış hat uçuşları yapılmaya başlanmıştı. Haziran ayında havalimanından 514.000 yolcu uçmuştu.
Öte yandan yine Ağustos ayında Sabiha Gökçen´den toplam 13.321 yurtiçi ve yurtdışı uçuş gerçekleşti. Buna göre Temmuz ayında 9319 olarak gerçekleşen uçuş sayısı, Ağustos ayında yüzde 32 oranında artış göstermiş oldu. Uçuş sayısı geçen yıl Ağustos ayına oranla ise yüzde 38 oranında düşüş gösterdi. Bu yılın ilk 8 ayında gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise 73.558 oldu.
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