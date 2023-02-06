Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Sabiha Gökçen'de uçuş sayısı azaltılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi olumsuz hava koşulları sebebiyle 7 ve 8 Şubat tarihlerinde uçuşları yüzde 25 azaltma kararı aldı

Giriş: 06.02.2023 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
Sabiha Gökçen'de uçuş sayısı azaltılıyor
DHA

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantı sonucu aldığı kararda, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 07.02.2023 ve 08.02.2023 tarihlerinde %25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Konya'da okullar tatil mi?
Konya'da okullar tatil mi?
Ankara'da kar tatili var mı?
Ankara'da kar tatili var mı?
Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatına hapis cezası
Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatına hapis cezası
Deprem bölgesinde çarşamba gününe dikkat!
Deprem bölgesinde çarşamba gününe dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.