İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içindeki ticari işletme sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 50 artarak 52'den 77’ye çıktı. Son bir yılda kiralanan ticari alan da yüzde 20 artarak 8 bin metrekareden 9 bin 600 metrekareye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, direktörlük olarak havalimanını hem yolcular hem de çevrede yaşayan komşular tarafından 24 saat kullanabilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda 2018 yılı itibarıyla 8 bin metrekare olan yiyecek ve içecek alanlarını 2019 yılı ortalarında 9 bin 600 metrekare alana çıkardıklarını bildiren Ecer, "52 olan ünite sayısını da 77 yaptık. Yeni üniteler ile birlikte birçok ulusal markayı bünyemize katmış oluyoruz. Örnek vermek gerekirse son 1,5 yılda Happy Moons, Green Salads, Dominos Pizza, Subway, Marmaris Büfe ve Emirgan Sütiş, Starbucks, Caribou, KFC gibi gerek ulusal gerekse uluslararası bir çok marka Sabiha Gökçen Havalimanımızda faaliyet göstermeye başladılar." ifadelerini kullandı.

"İSG, YURT DIŞINA AÇILMAK İSTEYEN MARKALAR İÇİN BİR FIRSAT"

İSG Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yıldan yıla artan yolcu sayıyla birlikte Avrupa'nın yolcu sayısı açısından en büyük 12'inci havalimanı olduklarını belirtti.

Bu nedenle gerek ulusal gerekse uluslararası markaların artan yolcu sayısıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na dikkatlerini çevirdiğini ifade eden Ecer, özellikle ulusal markaların yurt dışına açılmak için havalimanı içinde olmayı bir fırsat olarak gördüğünün altını çizdi.

Ecer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez bir havalimanında mağaza açan birçok markaya sahibiz. Havalimanımızda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı üniteler ve farklı konseptler var. İSG yönetimi olarak her ay düzenli yolcu beklentilerini ve memnuniyetini ölçen anketler yapmaktayız. Bu anketler sonucunda özellikle yolculardan çok önemli geri dönüşler almaktayız. Bu bizim önümüzdeki projeler için motivasyonumuzu artırmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yolcularımızı ulaştırma anlamında çeşitli opsiyonlar sunuyoruz. Bu kapsamda havalimanımızın geliş katının çıkışında yeni bir alana transfer firmalarına tahsis ettik.

Yakın zaman içerisinde düzenlemeler bittiğinde yaklaşık 9 transfer firması havalimanımızdan yolcularımıza hizmet vermeye başlayacak. Gerek şehir içine gerekse çevre illere farklı bir ulaştırma opsiyonu sağlamış olacağız. İSG Mobil Uygulaması üzerinden de yapmış olduğumuz bütün indirim ve kampanyaları duyuruyoruz."