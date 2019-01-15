Yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en büyük 13’üncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geride bıraktığımız 2018 yılında yolcu sayısını yüzde 9 artırdı ve toplam 34 milyon 58 bin 917 misafirine ev sahipliği yaptı.

Geçen yıl bu rakam 31 milyon 316 bin 109 olarak gerçekleşmişti. Öte yandan 2017 yılında 10 milyon 338 bin 816 olarak gerçekleşen dış hat yolcu sayısı ise 2018’de yüzde 13 oranında arttı ve 11 milyon 671 bin 870 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla göre iç hat yolcu artışı ise yüzde 7 oldu ve 22 milyon 387 bin 47 olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2018 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yolcu uçağı sayısında toplamda yüzde 7 oranında bir artış elde edildi ve toplam yolcu uçağı sayısı 222 bin 985 oldu. Dış hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı 2018 yılında yüzde 10, iç hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı ise yüzde 5 oranında arttı.

2018 yılı yolcu rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, şunları söyledi:

“2018 yılı bizim için rekorlar, başarılar ve ödüllerle dolu bir yıl oldu. Terminal işletmesini devralmamızın 10’uncu yıl dönümünde yolcu sayımızı 34 milyonun üstüne çıkartarak geçen yıla göre yüzde 9 oranında bir büyüme elde ettik. Ayrıca uluslararası yolcu sayısında da çift haneli büyüme elde ederek dış hat yolcu sayısını yüzde 13 oranında artırdık. 31 Temmuz 2018’de iç hatlar ek terminal binamızı hizmete soktuk. Sosyal sorumluluk projemiz ödüller aldı, almaya da devam ediyor. Tüm bunları ortaya koyduğumuz zaman 2018’i bizim için 10’uncu yıla layık bir dönem olarak değerlendiriyoruz.

İstanbul Havalimanı’nın açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanması ile birlikte artık İstanbul’un şehir havalimanı kimliğine kavuşacağız. Bu yıl içinde hem metro bağlantısının devreye girmesi, hem de 2. pistimizin bitmesi ile birlikte hem kapasitemizi, hem de kolay ulaşılabilirliğimizi tamamlamış olacağız. Bir yandan da terminalimizde yolcularımıza zaman kazandıracak hamlelerimiz olacak. Güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçireceğimiz teknolojik ve inovatif yatırımlarla misafirlerimize artık daha hızlı ve daha güvenli seyahat imkanı sunacağız.

Ancak tüm bunların yanında 2019 yılındaki önemli bir başka hedefimiz, yeni terminal binamızın temelini atmak olacak. 2020 yılında tamamlanmasını öngördüğümüz yeni terminal binamızla toplam yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedeflerine ulaşma yolunda Türk sivil havacılığının önemli bir oyuncusu olarak var olmaya devam edecek.”