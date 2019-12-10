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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın uçuş ağına 2014 Mayıs ayında ilk tarifeli yabancı havayolu olarak katılan Qatar Airways, dar gövdeli uçaklarla günde bir frekansla başladığı uçuşlarını zaman içinde artan talep doğrultusunda önce günde iki frekansa, sonrasında ise geniş gövde ile günde üç frekansa çıkardı.
Katar’ın başkenti Doha'dan eşiyle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen’e varan Qatar Airways yolcusu İrem Şeker, 1 milyonuncu şanslı yolcu oldu. Şeker, uçağın kapısında İSG CEO’su Ersel Göral ve Qatar Airways Doğu Avrupa - Güney Bölge Müdürü Ferit Aksun tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra kokteyl alanına geçen İrem Şeker ve diğer yetkililer basın mensuplarına birlikte poz verdi.
Alanda yapılan törende bir konuşma yapan ISG CEO’su Ersel Göral şunları söyledi: “Qatar Airways ile işbirliği yapmanın, havalimanımız ve tesislerimizle yolcularına hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Qatar Airways ile beş yıl önce başlayan yolculuğumuzda çok mesafe kat ettik. Qatar Airways'in varlığı, daha fazla büyüme hedefimizi desteklemenin yanı sıra Avrupa’daki en büyük havalimanlarından biri olarak SAW’ın konumunu güçlendirmemize de yardımcı oluyor. Bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da hem Qatar Airways hem SAW'a daha fazla başarı getirmeye devam edeceğini umuyoruz. Qatar Airways’in uçuş ağı ve üstün hizmet kalitesiyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın mükemmel terminal tesislerinin bir araya gelmesi sayesinde yolcularımız için fayda sağlamayı sürdüreceğiz.”
Qatar Airways Doğu Avrupa - Güney Bölge Müdürü Ferit Aksun da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Qatar Airways olarak Sabiha Gökçen uçuşlarımızın beşinci yıl dönümünü kutlarken bu rotadaki 1 milyonuncu yolcumuzu karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl İzmir destinasyonunu ekleyerek Türkiye pazarına verdiğimiz önemi ve bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. İlişkilerimizin önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek sürmesini diliyoruz.”
Konuşmaların ardından talihli yolcu İrem Şeker’e Qatar Airways tarafından iki adet Sabiha Gökçen – Doha bileti hediye edildi. Bu arada uçuş ekibi ile birlikte uçaktaki diğer yolculara da geleneksel Türk Lokumu ve içecekler ikram edildi. Kutlama pastasının kesilmesinin ardından SAW ile Qatar Airways arasında hediye alışverişinde bulunuldu.
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