Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri başlıyor

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şirketin uçuş ağının genişlemeye devam ettiği belirtilerek, "Sabiha Gökçen-Budapeşte hattımız açılıyor. Sabiha Gökçen-Budapeşte uçuşlarımız 2 Haziran'dan itibaren başlıyor. Haftada 3 gün (Perşembe, Cuma, Pazar) gerçekleştirilecek seferlerimize biletinizi hemen alın." ifadelerine yer verildi.

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