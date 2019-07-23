Sabancı'yı gururlandırdılar

23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO),Avrupa turnesi öncesi, 21-22 Temmuz tarihlerinde İş Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Şef Cem Mansur yönetiminde bu yıl 13'üncü yılını kutlayan orkestranın heyecanına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın yanı sıra Melike Demirağ, Lale Mansur, Prof. Dr. Yankı Yazgan, Anjelika Akbar ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de ortak oldu. Türkiye'nin en başarılı konservatuvarlarından seçilen 76 gençten oluşan TUGFO, müzikseverlerden tam not aldı.
Orkestra, İstanbul konserlerinde ulusal ve uluslararası birçok yarışmada aldığı derecelerle dikkat çeken Türk piyanist Gökhan Aybulus'a eşlik etti. Uluslararası festivallerin yanı sıra Türkiye'de de pek çok konser veren sanatçı, gençlerle birlikte sergilediği performansla dinleyenlere keyifli bir müzik şöleni yaşattı. Orkestra, İstanbul konserlerinde Beethoven'in 8'inci Senfonisi, Rahmaninov'un 2'nci Piyano Konçertosu, Weber'in ‘Der Freischütz Uvertürü', Wagner'in ‘Nürnbergli Usta Şarkıcılar Uvertürü' ve Çaykovski'nin ‘Romeo ve Jüliet' eserlerini seslendirdi. Uluslararası birçok festivalde yer alan Türk besteci Füsun Köksal'ın 'Silent Echoes II' eserini de sanatseverlerle buluşturan orkestranın performansı büyük beğeni topladı.
AVRUPA TUGFO'YU BEKLİYOR
Her yıl Avrupa'nın seçili festival ve konser dizilerine konuk olan orkestra, bu yıl da Almanya ve İtalya'da toplam 7 konser verecek. 24 Temmuz'da Berlin'de Young Euro Classic Festival konseriyle yurt dışı turnesine başlayacak orkestra, bu konserde solist Gökhan Aybulus'a bir kez daha eşlik edecek. Orkestranın Berlin konseri, dünyanın önde gelen kültür-sanat kanallarından Deutschlandfunk Kültür radyosu tarafından kaydedilecek ve Avrupa Yayın Birliği tarafından paylaşılacak.
Almanya'dan sonra İtalya'ya geçecek olan orkestra, Sicilya'da 26 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında bir yandan konserlerine devam ederken bir yandan da prova ve eğitimlerini sürdürecek. Genç müzisyenler, Sicilya konserleri kapsamında; 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta Palermo'da, 28 Temmuz'da Bagheria'da, 31 Temmuz'da Castellmare del Golfo'da, 1 Ağustos'ta Marsala'da ve son olarak 4 Ağustos'ta Corleone'de konser verecek.
27 Temmuz Palermo konserinde piyanonun dâhisi olarak adlandırılan İvo Pogorelich solist olarak sahneye çıkacak. Orkestra ayrıca, 31 Temmuz'da Castellmare del Golfo ve 3 Ağustos'ta Palermo konserlerinde, genç yaşta ödüllerle yeteneğini ortaya koyan Rus piyanist Sofia Vasheruk'a eşlik edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!