Sabancı Vakfı'ndan Sivil Topluma 15 milyon TL'lik destek

Her yıl, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde ses getiren kampanyalarla kız çocuklarının potansiyeline dikkat çeken Sabancı Vakfı, bu yıl farkındalık kampanyası yürütmek yerine doğrudan kız çocuklarının güçlenmesi ve eğitime devam etmesini hedefledi.

Eğitim Reformu Girişimi’nin 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerine ve çağ nüfusu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamadan yola çıkan Vakıf, kız çocuklarının eğitime devam etmeleri ve hayata eşit fırsatlarla katılabilmeleri için alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını güven temelli ve esnek bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hem sivil toplum kuruluşlarının varlığını ve faaliyetlerini güçlendiriyor hem de kız çocukları için yarattığı etkiyi artırıyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

3 BİN KIZ ÇOCUĞU İÇİN 6 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNA DESTEK

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarının eğitim hakkını savunmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla 6 farklı sivil toplum kuruluşuna destek verecek. Bu kapsamda toplam 15 milyon TL kaynak ayıran Vakıf; 3 bin kız çocuğu için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Koruncuk Vakfı, Kız Çocuklarına Destek Derneği, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu), Konuşmamız Gerek Derneği ve SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile güç birliği yaptı.

Sabancı Vakfı’nın, destek olacağı sivil toplum kuruluşları ve projeler: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Eğitim Bursu” ile 15-17 yaş grubundaki neredeyse her üç çocuktan birinin eğitim dışında kaldığı Muş, Ağrı ve Gümüşhane’de lise eğitimine devam eden kız çocuklarına burs desteği sağlanacak. Koruncuk Vakfı’nın “Depremden Etkilenen Kız Çocuklarının Eğitime Devam ve Güçlenmesi Projesi” ile 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay öncelikli olmak üzere dezavantajlı illerde, eğitimden kopma riski artan kız çocuklarının eğitime devam etmesi için şartlı nakit desteği modeli ve güçlendirme programları yürütülecek. Kız Çocuklarına Destek Derneği’nin “Keşfet Antalya – Çocuk Hakları ve Çevre Hakları Odaklı Şehir Rotaları” projesi ile Antalya’da yaşayan kız çocukları için çocuk ve çevre haklarını buluşturan deneyimsel öğrenme modeli geliştirilecek. Konuşmamız Gerek Derneği’nin “Kırmızı Çizgi” projesi ile Adana ve Şanlıurfa’da kız çocuklarına, regl yoksulluğu sebebiyle okula devamsızlık ve okul terkinin önlenmesi için menstrüel bakım kitleri sağlanırken onlarla yapılacak dayanışma çemberleri ile regle bakış açılarını dönüştürmeleri ve öğretmenlerinin konuya dair bilgi sahibi olmaları sağlanacak, yapılacak iletişim çalışmalarıyla ise toplumsal algının dönüşmesine katkı sunulacak. Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu)’nin “Kız Çocukları İçin Özgür Adımlar” projesi ile yaratıcı hareket, dans ve psikolojik öz savunma yoluyla kız çocuklarının özgüven ve toplumsal katılımı güçlendirilecek. SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği’nin “Dijital Kızlar” projesi ile kız çocuklarının STEM alanına dair farkındalıkları artırılacak, dijital beceriler yoluyla güçlenmeleri desteklenecek.