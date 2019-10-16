16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” toplantısında bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, 2018-2019 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) proje hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı.
Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, 12 yılda, 159 projeye, 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verdi. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.
Her yıl fırsat eşitliği sunan bir toplum hayaliyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bu yıl eğitim projelerine odaklanarak, kaliteli, hak temelli eğitimi destekleyen ve eğitime erişim için çalışan sivil toplum örgütlerini seçtik. 45 yıldır hayırseverlik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sorunları yerinde, yerelde tespit eden sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği sunuyor, birlikte çalışarak çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz" dedi.
PROJELERİNİ ANLATTILAR
Sabancı Vakfı Hibe Programları ile kalıcı etkiler yarattıklarını belirten Sabancı, “Tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için sivil toplumun büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Güçlü sivil toplum örgütleri, güçlü bireyi ve güçlü demokrasileri de beraberinde getiriyor. O nedenle, demokrasinin, bireyin ve toplumun teminatı konumunda olan sivil toplumun desteklenmesini çok önemsiyoruz" ifadelerinde bulundu.
Ashoka Türkiye, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA),Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Nirengi Derneği, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Rengarenk Umutlar Derneği, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda anlattı.
“Ekim Zamanı Buluşma Zamanı” başlığıyla düzenlenen toplantıyı eğitimde engelli hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun iyi olma hali ve öğretmenlerin güçlenmesi konularında gerçekleştirilen atölye çalışmaları izledi.
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