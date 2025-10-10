Habertürk
        Tüm Haberler
        Sabancı, Türkiye'nin en iyi işvereni oldu

        Sabancı, Türkiye’nin en iyi işvereni oldu

        Küresel ekonomi ve iş dünyasının en saygın yayın organlarından Forbes tarafından, Statista iş birliğiyle hazırlanan 'Dünyanın En İyi İşverenleri – 2025' listesi açıklandı. Dünyanın dört bir yanından toplam 900 şirket listede yer alırken, bu yıl 51. sıraya yükselen Sabancı Holding, aynı zamanda Türkiye'deki şirketler arasında da birinci sırada yer aldı

        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:35
        Sabancı, Türkiye'nin en iyi işvereni oldu
        Son sekiz yıldır aralıksız olarak 'Dünyanın En İyi İşverenleri' arasında gösterilen Sabancı, geçtiğimiz yıl listenin 195'inci sırasında bulunurken, bu yıl gerçekleştirdiği 144 basamaklık yükselişle, listedeki şirketler arasında en büyük sıçramalardan birine imza attı.

        Forbes'un pazar araştırma şirketi Statista ile yürüttüğü araştırma, 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi. Şirketler; çalışanların kendi işverenlerini tavsiye etme eğilimleri kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi ve kurumsal itibar gibi temel kriterlere göre değerlendirildi.

        TIME'IN 'DÜNYANIN EN İYİ ŞİRKETLERİ' LİSTESİNDE DE İKİ YILDIR ZİRVEDE

        Sabancı Holding, geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesinde de 131'inci sırada yer almış; bu başarısıyla 2024 yılının ardından 2025'te de listede en üst sırada bulunan Türk şirketi olmuştu.

        "BİZİM İÇİN ASIL YATIRIM, İNSANIMIZA YAPTIĞIMIZ YATIRIMDIR"

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, "Bu sene, önce Time dergisinin 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesinde, şimdi de Forbes dergisinin 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde Türkiye'nin bir numaralı şirketi olduk. Sabancı Topluluğu olarak biz yalnızca şirketlerimizin bugünkü başarılarıyla değil, geleceğe taşıdığımız hayallerimizle varız. 100 yıllık mirasımızı gençlerimizin enerjisiyle, çalışanlarımızın cesareti ve vizyonuyla birleştiriyoruz. Bu başarı, Sabancı'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da geleceğini şekillendiren bir topluluk haline getiriyor. Bizim için asıl yatırım, insanımıza yaptığımız yatırımdır. Çalışanlarımızın tutkusu, cesareti ve yaratıcılığıyla ikinci yüzyılımıza çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz" dedi.

