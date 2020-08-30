Sabancı Öğretmenevi'nin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Anadoluhisarı'nda bulunan Sabancı Öğretmenevi'nin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, öğretmenevinde bulunanlar tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralanan veya can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

,Tunahan Vural