Reuters

Carrefoursa'nın yapacağı bedelli sermaye artırımına şirketin Fransız ortağı katılmayacak. Fransız ortağın rüçhan haklarının tamamı Sabancı Holding tarafından kullanılacak ve Sabancı'nın şirketteki payı artacak.

Sabancı Holding tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre Fransız ortak Carrefour sermaye artırımında yeni pay alma hakkını bedelsiz olarak Sabancı Holding'e devretti. Carrefour'un yeni pay alma hakkının tamamını kullanacak olan Sabancı Holding'in şirketteki payı böylece yüzde 50.61'den en az yüzde 59.08'e yükselecek. İki ortağın Carrefoursa'da toplam yüzde 96.63 payı bulunuyor.

Carrefoursa 1.3 milyar lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararının bilançoda yarattığı açığı kapatmak için geçen ay bedelli sermaye artırımı yapma kararı aldı. Şirket bu sayede bilançoya en az 400 milyon lira fon girişi sağlayacak.