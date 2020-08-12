Sabancı Holding, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk altı ayı itibarıyla net kârını yüzde 15 artıran Sabancı Topluluğu, söz konusu dönemde 2.2 milyar TL kâr elde etti. Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları ise yine aynı dönemde 27.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci mali dönemde de finansal yönetimdeki başarılı sonuçların rakamlara yansımasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. 2020’ye sağlam bir bilanço yapısı, dengeli bir portföy ve düşen borçluluk seviyesiyle girdik. Sahip olduğumuz bu avantajlar, zorlu pandemi sürecinin sağlam bir şekilde yönetilmesinin ana etmenleri arasında yer alıyor. Finansal sonuçlarımızın da gösterdiği üzere, Covid- 19 sürecini de, sağlıklı bir mali yapıyla yönetmeyi sürdürüyoruz. Yılın geri kalan bölümünde de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Alper şöyle devam etti, “Var olduğumuz tüm sektörlerde attığımız adımlar, bu dönemin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağladı. Sektörel olarak baktığımızda, enerjide sürdürülebilirlik önceliğimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarımızın ön plana çıktığını görüyoruz. Yapı malzemeleri alanında, ihracattaki gücümüzün etkileri finansal sonuçlarımıza da olumlu yansıdı. Sanayide yurtdışı piyasalarda yaşanan sıkıntıları iç piyasadaki güçlü konumumuzla dengeledik. Finansal hizmetler ve perakendede ise, özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini aldık.
Elbette tüm bunların ötesinde, bu dönemde, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını her şeyin üstünde tutarak; sağlık konusunda alınan tüm önlemlere ve tedbirlere tavizsiz uyduk. Zorlu şartlara rağmen fedakarca görev yaparak sorumluluklarını başarıyla yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. İleri teknoloji yaklaşımımız, sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimiz ve güçlü insan kaynağımızla önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için Türkiye’nin Sabancı’sı olarak daha güçlü bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”
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