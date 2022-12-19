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Sabancı Holding hisse geri alımında fon miktarını artırdı

Sabancı Holding, daha önce 1.75 milyar TL olarak açıkladığı hisse geri alımı için ayırdığı fon miktarını 3.25 milyar liraya yükselttiğini açıkladı

Giriş: 19.12.2022 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
Sabancı Holding hisse geri alımında fon miktarını artırdı
Hisse geri alımında fon miktarını artırdı
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HABERTURK.COM

Sabancı Holding hisse geri alım programına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Holding tarafından KAP'a yollanan bildirimde daha önce program kapsamında 1 milyar 750 milyon liralık fon ayrıldığı hatırlatıldı, bu fonun yüzde 85.4'ünün kullanılması sebebiyle toplam miktarın 3 milyar 250 milyon liraya yükseltildiği ifade edildi.

KAP açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2022 tarihli toplantısında; 09.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı kapsamında;

- Geri alım işlemi için daha önce ayrılan 1.750.000.000 TL fonun %85,4 oranında kullanılmış olduğu dikkate alınarak, bu fonun azami 3.250.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5'ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına; geri alınan paylardan 12.12.2022 tarihinde satışı gerçekleştirilen 40.801.463 TL nominal değerli 4.080.146.300 adet payın bu hesaplamada indirim kalemi olarak dikkate alınmasına,

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,

karar verilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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