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Sabancı Holding, 2020 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Verilen bilgiye göre, Sabancı Topluluğu’nun konsolide satışları 13.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Net kârını 2019 yılının aynı dönemine yüzde 13 artıran topluluğun konsolide net kârı da üç aylık dönemde 1 milyar 193 milyon 206 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk üç aylık mali tablolarıyla ilgili değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, koronavirus (Covid-19) pandemisinin etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığına dikkat çekti.

2020 yılının ilk çeyreğinin, finansal yönetimde sağlıklı sonuçların elde edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçtiğini belirten Cenk Alper, "Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet karındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Uzun vadeli stratejilerinde yer alan çevre ve iklim değişikliği hassasiyetlerini ön planda tutarak, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odağındaki sorumluluklarımızı gözeteceğimizin sözünü vermiştik. Pandemi süreci, bu konunun önem ve hassasiyetini bizlere net olarak gösteriyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konu bir numaralı önceliklerimiz arasında olacak" diye konuştu.

Alper, Covid- 19 sürecine sağlıklı bir bilanço ve borç seviyesi ile girdiklerini kaydederek, "Yılın ikinci çeyreği için de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmak hedefimizdir. İleri teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimizle, önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için daha güçlü bir şekilde çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞ SÜREKLİLİĞİNDE AKSAMA YOK'

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, teknolojik altyapı ve dijitalleşmeye de vurgu yaptı. Alper, "Şirketlerimiz, işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sayede Covid-19 döneminde de iş sürekliliğimizde herhangi bir aksama olmadan operasyonlarımızı yürütüyoruz. Bu süreçte bankacılık, gıda perakendesi ve enerji alanında kamu hizmetini aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

Bu dönemde değer zincirlerinin sağlıklı kalmasının önemine de dikkat çeken Alper, "Ekosistem yaklaşımımız çerçevesinde, tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza yol gösteriyor ve destek oluyoruz" diye konuştu.

'PLANLARIMIZI ERTELEMEDİK'

Koronavirüs salgını sebebiyle geleceğe dair planları ertelemediklerini vurgulayan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, "Kurumsal Girişim Sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız. Şu an ilk etapta 25 start-up ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda daha hızlı adımlar atacağız. Dolayısıyla uzun vadeli yol haritamızdan vazgeçmeden yol alıyoruz" dedi.

Desteklerinin bilim ve teknoloji alanına odaklandığının altını çizen Alper, şimdiye kadar 30 milyon TL’ye ulaşan bağış yaptıklarını belirtti.

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