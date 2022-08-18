Sabancı Grubu'ndan yangınlara önlem

Sabancı Grubu'ndan yapılan açıklamada, "İlgili kamu otoritelerinin koordinasyonunda, yangın tehdidi yüksek ormanlık bölgelerde kurulmaya başlanan yangın erken tespit sisteminden yangın havuzlarına kadar tüm kaynaklarını ülkesi için seferber eden Sabancı Topluluğu, 10 Kasım’a kadar binlerce gönüllüsüyle birlikte her zaman olduğu gibi yine sahada olacak" denildi.

YÜKSEK RİSKLİ ALANLARA 8 ADET YANGIN SÖNDÜRME HAVUZU

Açıklamada ayrıca, "Yüksek riskli alanlarda 8 adet yangın söndürme havuzu inşa ediyor, on binlerce kilometrekarelik alanda etkili yangın erken tespit sistemi kuruyoruz" ifadeleri de yer aldı.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, iklim acil durumunun olumsuz etkilerinin her geçen gün arttığını ifade ederken, "Geçen yıl yaşanan yangınlar yüreğimizi dağladı. Toplam 118 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bu alan, Türkiye’deki birçok ilimizin yüz ölçümünün kat be kat fazlası. Bu nedenle bu yıl en büyük önceliğimiz önleyici tedbirler almak ve olası bir tehdit durumunda, yangına en hızlı şekilde müdahale edecek altyapının oluşturulmasına destek vermek" dedi.

Alper, sözlerine şöyle devam etti: "Sabancı Topluluğu olarak bu kapsamda Muğla’da on binlerce kilometrekarelik ormanlık alanda etkili olacak şekilde bir yangın erken tespit sistemi kurduk. Sürdürülebilirliği ve teknolojiyi yine bir araya getirdiğimiz, yüksek yerlilik oranına sahip sensörler, ormanlarımızı korumaya başladı. Orman yangınlarında erken tespit ve uyarı sağlayan, hava kalitesini ölçen, zehirli, yanıcı ve patlayıcı gaz tespiti yapan IOT tabanlı olarak çalışan sensörler herhangi bir olağanüstü durumda aktif hale geliyor ve ilgili birimlere anında mesaj iletiyor. Yine aynı şekilde, olası bir yangın durumunda, söndürme faaliyetlerinin aksamaması için, yüksek riskli alanlara 8 yangın söndürme havuzu inşa ediyoruz. Bu havuzların her biri 600 ton kapasiteleri ile yangın söndürme helikopterlerinin en hızlı şekilde suyu alıp yangına müdahale edeceği şekilde yapılıyor. Enerjisa Üretim şirketimiz bünyesinde yer alan 12 barajımız ise acil durumlar için emre amade. 1 milyon fidan dikme sözü vermiştik. Geçen yıl diktiğimiz 200 bin fidana ek bu yıl da fidan dikimlerimize devam ediyoruz, ülkemizin ekolojik çeşitliliğini destekliyoruz.”