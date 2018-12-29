Sabancı Grubu'ndan çimento fiyatlarına ilişkin açıklama

Bilindiği gibi çimento üretiminin ana girdilerine yıl içinde gelen artış nedeniyle fiyat ve üretim maliyeti arasındaki makas üretici aleyhine daralmıştır. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na Topluluk olarak verdiğimiz destek sebebiyle, normal şartlar altında maliyet artışları nedeniyle, yıl içerisinde yapılması gereken fiyat düzenlemeleri yapılmamıştır.

Mevcut durumda işlerimizin sürekliliği ve global pazarlardaki rekabetçi konumumuzun korunabilmesi adına Ocak 2019’dan itibaren bazı fiyat düzenlemeleri kaçınılmaz bir hal almıştır.

Ancak ülkemiz ekonomisine destek için Topluluğumuz haberlerde bahsi geçen %40 oranında bir zam yapmayı planlamamaktadır. Topluluk olarak birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi bugün de ülkemiz ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktır.