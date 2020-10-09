Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

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Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı.

Kız çocuklarının desteklenmesinin toplumsal gelişme için kritik önem taşıdığını belirten Sabancı, "Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir. 46 yıldır kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğu bir toplum hayaliyle çalışıyor, hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi

Tüm dünyada yıkıcı etki bırakan pandemi sürecinin kız çocukları için eğitimde fırsat eşitliği hedeflerini tehdit ettiğini de vurgulayan Güler Sabancı mesajında, "Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünyada ilköğretim düzeyinde okula giden kız çocuklarının sayısında artış olduğunu söylüyor. Bu veriler bize devlet, özel sektör ve sivil toplum tarafından gösterilen çabaların olumlu sonuçlarını gösteriyor. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen bugün dünyada okuma bilmeyen çocukların yüzde 57’sini kız çocukları oluşturuyor. Buna ek olarak UNESCO’ya göre bu yıl COVID-19 nedeniyle dünyada yaklaşık 743 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Okulların kapalı olduğu dönemde sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan ailelerin kız çocuklarını ev işlerine yardım etmeye, küçük kardeşlerine bakmaya, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya hatta evlenmeye zorladıkları belirtiliyor. Okulların fiziksel olarak tekrar açıldığı dönemde ise kız çocuklarının okullaşma oranında düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Bu küresel salgında, kız çocuklarının eğitimde geri kalmaması için çalışmalı ve bilim, sanat, spor gibi onların gelişimini sağlayacak her alanda desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel bir de video yayınladı. “Göster Gücünü” sloganıyla yer alan videoda, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçilen Dilek Livaneli, geliştirdiği robot rehber köpek ile İrlanda Coolest Project Birincisi olan Selin Alara Örnek, Milli Satranççı Handenur Şahin, Sabancı Vakfı Fark Yaratanı seçilen Konuşmamız Gerek platformunun kurucusu İlayda Eskitaşçıoğlu ve Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Kurucusu Hatice Temir yer aldı.