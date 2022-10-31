Sabancı'dan Cumhuriyet Seferberliği

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Sabancı Topluluğu, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümünü büyük bir coşkuyla, sahada çalışarak kutladı. Geçtiğimiz yıl başlatılan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin kapsamını bu yıl daha da genişleterek Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğine imza atan Sabancı Topluluğu, 16 şirket ve kurumunun katılımıyla 41 ilde gerçekleştirdiği 120 etkinlikte, 15 bini aşkın gönüllüsüyle yıl boyunca sahada olmaya devam edecek.

32 FARKLI SOSYAL PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

“Gençlerin geleceğe hazırlanması”, “Kadınların iş gücüne katılımı”, “İklim acil durumu ile kalıcı mücadele” ve “Biyoçeşitliliğe destek” olarak belirlenen 4 ana başlıkta, Sabancı Topluluğu iştirakleri tarafından hayata geçirilen 32 sosyal proje, bir yandan Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek verirken bir yandan da ülkemizde gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık oluşturacak. Sabancı Topluluğu, seferberlik kapsamında gerçekleştireceği tüm çalışmaları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e armağan ederek, O’nun anısını, ülkesi için çalışarak yaşatacak.

'CUMHURİYET; ÇAĞDAŞLIKTIR, EŞİTLİKTİR, SÜREKLİ İLERLEMEDİR'

Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale’de düzenlenen seferberlik etkinliğinde konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Geçen yıl Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana’da başlattığımız seferberliği bu yıl ülkemizin farklı bir ucuna, Çanakkale’ye taşıdık. Bir ulusun bağımsızlığını, var olma mücadelesini dünya literatürüne sokan; inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine anlamlı bir tarihte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmasında Cumhuriyet’in sadece bir yönetim şekli olmadığını dile getiren Cenk Alper, “Cumhuriyet aslında bir yaşam biçimidir. Çağdaşlıktır, eşitliktir, sürekli ilerlemedir. Ve en önemlisi; bu toprakları sevmek, onlara daima sahip çıkmaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve değerlerini sonsuza kadar yaşatmak ve bu uğurda yılmadan çalışmaktır. Biz geçtiğimiz yıl Sabancı Cumhuriyet Seferberliğini başlatırken, ülkemize, milletimize, Cumhuriyet’e duyduğumuz sevgiyi çok daha farklı bir şekilde göstermeyi arzu ettik. Karşılıksız sevgiyi aldığımız aksiyonlarla, yarattığımız değerle ortaya koymaya çalıştık. Toplam 7 bin gönüllümüzle 35 bin saatimizi bu seferberliğe ayırdık. Yaklaşık 15 gün boyunca, fidan diktik, çöpleri topladık, atıkları ayrıştırdık, gübreleme yaptık, okul boyadık, kitap bağışladık, ahırlar ve geçici konutlar inşa ettik, yardım kolileri hazırladık. Ve tüm bu işlerimizi de 10 Kasım’da Atamıza armağan ettik” diye konuştu.

15 BİN GÖNÜLLÜMÜZLE YIL BOYUNCA SAHADAYIZ

Bu yıl bu hareketin kapsamını çok daha genişlettiklerini ifade eden Cenk Alper, “15 bini aşkın Sabancı gönüllümüzle birlikte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 olan il sayısını bu sene 41’e yükselttik. 16 şirketimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 32 farklı sosyal proje kapsamında 120 etkinlikle birlikte, karşılıksız sevmenin, aslında bu topraklara değer katmak olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması, kadınların iş gücüne katılımı, iklim acil durumu ile kalıcı mücadelenin sağlanması, biyoçeşitliliğe destek verilmesi gibi farklı başlıklarda hayata geçirdiğimiz ve yıl boyunca devam eden proje ve uygulamalarla, topyekûn bir seferberlik ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet değerlerini, dünyanın içinden geçtiği zorluklardan bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Cenk Alper, “Bugün insanlık olarak yeni bir var olma mücadelesinin içindeyiz. Sabancı Topluluğu olarak, ortaya koyduğumuz tüm sürdürülebilirlik taahhütlerimiz, tüm proje ve uygulamalarımız, Cumhuriyet Seferberliği kapsamında yaptığımız tüm etkinliklerimiz, Hacı Sabancı’dan bizlere miras kalan, “Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma” ilkemizin vazgeçilmez bir parçası. Ama bunun yanında insanlığın geleceğini ilgilendiren bu var oluş mücadelesinde, sürdürülebilir yaşama sahip çıkma kararlılığımızın bir göstergesi” ifadelerini kullandı.