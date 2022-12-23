Sabancı'dan Çimsa ile küresel dönüşüm

İspanya'nın ünlü domates festivalinin ev sahibi Buñol kasabası Sabancı Topluluğu'nun "Dünyanın Sabancı'sı" olma hedefinin de önemli bir ögesi haline geldi. Buñol'daki beyaz çimento fabrikasını geçtiğimiz yıl satın alan Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa, beyaz çimentoda dünya liderliğine oynuyor. Yapı kimyasallarında da dünyanın sayılı üreticileri arasına giren şirket alternatif yakıt kullanımını yüzde 26'ya ulaştırdı.

Küresel büyüme stratejisinin temeline 'Yeni ekonomi’ adı verilen enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ile dijital teknolojileri yerleştiren Sabancı Topluluğu, ana faaliyet alanlarını sürdürülebilirlik ve dijital odağında dönüştürüyor. Bu dönüşümün hayata geçtiği alanlardan biri de Sabancı Holding'in Yapı Malzemeleri Grubu oldu.

Birkaç yıl öncesine kadar 'Çimento Grubu' olarak anılan grup strateji değişikliğine isminden başladı ve 'Yapı Malzemeleri Grubu' adını aldı. Sabancı, 'Çimentodan Yapı Malzemelerine', 'Yerelden Küresele' ve 'Griden Yeşile' olarak tanımladığı üç ayaklı dönüşüm stratejisiyle, "Dünyanın Sabancı'sı" olmayı hedefliyor.

Çimsa Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin, Çimsa CEO'su Umut Zenar, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun ile Çimsa Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı ve Buñol Genel Müdürü Onur Yazgan, Buñol tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



'KENDİ VAADİMİZİ OLUŞTURDUK'

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, Çimsa CEO'su Umut Zenar, Çimsa Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı ve Buñol Genel Müdürü Onur Yazgan ile Çimsa Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin Buñol tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, Sabancı Topluluğu'nun, "Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle, Türkiye ile dünyayı birleştirme" vaadi doğrultusunda, kendi stratejilerini yeniden belirlediklerini ifade etti. Üç ayaklı bu stratejiyi çimentodan yapı malzemelerine geçmek, küresel ayak izini güçlendirmek ve ürün portföyünü 'gri'den 'yeşil'e çevirmek olarak özetleyen Orhun küresel anlamda çok ciddi mesafe kat ettiklerini kaydetti.

'YENİ BÜYÜME ALANLARINI İNCELİYORUZ'

Türkiye'de önemli bir gri çimento oyuncusu olduklarını ifade eden Burak Orhun, "Birikimimizi yurt dışına taşıyoruz ama bunu sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda, çok büyük fabrikalar yerine 'hafif varlıklar' olarak tabir ettiğimiz, terminaller, küresel depo ağları kurarak yapıyoruz. Bu yolla Türkiye'deki kapasite fazlasını uluslararası ticarete döndürürken, karbonumuzu artırmadan ekosistemden daha fazla faydalanabilme fırsatımız oluyor. Beyaz çimentoda ise Çimsa olarak hali hazırda dünya liderliğine oynuyoruz. Bu kapsamda da ABD'de ve Avrupa'da yeni büyüme platformları üzerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ana işlerin korunmasını sağlarken bir yandan da çimentodan yapı malzemelerine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmesini Sabancı Topluluğu içinde önceliklendirdiklerini ifade eden Burak Orhun bu dönüşümde, kalsiyum alüminat çimentonun köprü görevi gördüğünü kaydetti.

Orhun ''Adı çimento ama aslında bir yapı kimyasalı. Çok daha katma değerli bir ürün. Bu alanda dünyadaki en önemli oyunculardan biri olmak üzereyiz. Tüm dünyada beton katkıları artık kritik öneme sahip. Ayrıca, yine sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında ağaç bazlı yapı malzemelerinin geri geldiğini görüyoruz. Bu işleri inceliyoruz, mutlaka burada önümüzdeki dönemde bir büyüme fırsatı yaratacağız" diye konuştu.

MÜNİH'E TEKNOLOJİ MERKEZİ

İşin geleceğine yatırım için start-up ve girişim sermayelerini de takip ettiklerini vurgulayan Orhun yurt dışında şu ana kadar 3-4 inşaat ve yapı malzemeleri start-up'ına yatırım yaptıklarını kaydetti.

Orhun ''Bunların bazıları bizim sektör için çok önemli olan karbon yakalamaya ve karbonu nötralize etmeye odaklanmış girişimler'' dedi.

Münih'te, Münih Teknik Üniversitesi'yle teknoloji merkezi kurduklarını vurgulayan Orhun ''Mersin'deki merkezin çok daha büyüğünü orada açacağız. Tabii burada öncelikle teknolojik gelişmelerin öncüsü olmayı ve Avrupa'nın göbeğinde, müşterileriyle çok daha yakın bir ilişki kurmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ'

Çimsa CEO'su Umut Zenar da küresel büyüme hamlelerini güçlendirirken Türkiye'de yatırıma kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı. Zenar "Mersin'e gerçekleştirdiğimiz CAC yani kalsiyum alüminat çimento yatırımı bunun en net göstergesi. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru buradaki yaklaşık 42.5 milyon dolarlık yatırımımızı ve kapasite artışımızı tamamlayacağız. Bu yatırımla birlikte biz bu alanda dünya üçüncüsü olacağız" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN HALKA AÇILMAK DEĞİL O PROFİLE ULAŞMAK'



Burak Orhun, Hollanda merkezli Sabancı Building Solutions (SBS) yapılanmasının da detaylarını anlattı: "Uluslararası alanda çok güçlü büyüme hedeflerimiz var ve bu doğrultuda Sabancı Holding'in bilanço gücüyle Çimsa'nın bilgi birikimini birleştirelim dedik. Hollanda'daki Sabancı Building Solutions B.V. çatısı altında bütün yurt dışı işlerimizi topladık. Büyüme hamlelerimizi bu yapı üzerinden kurgulayacağız. Burada Sabancı Holding'in yüzde 60, Çimsa'nın yüzde 40 payı var. Amacımız bu yeni şirketi halka açılabilecek bir yapıya, halka açılma kriterlerini yerine getirmiş bir görünüme kavuşturmak. Bunun için de iki unsur çok önemli. İlki şirketi büyütmeniz; ikincisi ise buna uygun bir profil oluşturmanız. Sürdürülebilirlik anlayışı, yapı malzemeleri ürünleri, start-uplar, teknoloji merkezi hatta insan kaynağı bu profilin bir parçası."

'ALTERNATİF YAKITTAKİ TECRÜBEYİ VALENCİA'DAN MERSİN'E TAŞIDIK'

Sabancı Topluluğu'nun son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük satın almalardan biri olan Buñol tesisinin devrine ilişkin işlemler Temmuz 2021'de tamamlanmıştı. Yapı malzemeleri alanında Avrupa'nın en teknolojik tesislerinin başında gelen Buñol tesisi, dünya beyaz çimento liginde Sabancı Topluluğu'na çok önemli bir ivme sağlamıştı.

Tesisin, know-how anlamında da Sabancı Topluluğu'na çok önemli katkıları olduğunun altını çizen Burak Orhun, "Özellikle alternatif yakıt ve atık yakımında buradaki tecrübelerimizi çok hızlı bir şekilde Mersin'e taşıdık. Bu bizim topluluk vaadimizin de çok önemli bir unsuru; "Türkiye ile dünyayı birleştirmek." Bu iki taraflı bir bakış açısı. Bir yandan Türkiye'yi daha da dünyaya açmak diğer yandan da yurt dışında öğrendiklerimizi, ülkemize kazandırmak. Ülkemizin gelişiminde öncü olmak" dedi.



Dünyada 4 milyar ton tüketimi bulunan çimentonun ikamesi bulunmadığını ifade eden Çimsa CEO'su Umut Zenar, bu kapsamda şirketlerin üretim süreçlerinden atık çözümlerine kadar geniş perspektifteki sürdürülebilirlik yaklaşımlarının önemine dikkat çekti.

'ALTERNATİF YAKIT KULLANIMIMIZ YÜZDE 26'YA ULAŞTI'

Zenar, Afyon ve Eskişehir'de Enerjisa ile gerçekleştirdikleri güneş enerjisi yatırımlarının benzerini İspanya'daki Buñol tesisinde de başladıklarını kaydetti. Zenar ''Yenilenebilir enerjinin yanında alternatif yakıt kullanımı bizim için çok önemli. 2022 yılında bu oranımız yüzde 7'ydi. Şu anda yüzde 26'ya ulaştı. Türkiye'de ise ortalama yüzde 8-9 seviyesinde. 2023'te, Çimsa olarak hedefimiz yüzde 30.''

'BELEDİYELERDE ATIK TESİSLERİ KURULURSA SEKTÖR OLARAK TALİBİZ'

Atık yönetiminin önemine de dikkat çeken Zenar belediyelerin burada çok kritik rolü olduğunu ssöyledi. Zenar ''Avrupa'da atık kullanımının fazla olmasının en önemli sebebi bu konuda özel sektörün teşvik edilmesi. Biz bunun karşılığında para almak istemiyoruz. Burada ihtiyaç bununla ilgili tesislerin kurulması. Büyükşehir belediyeleri dahil tüm belediyelerde atık ayrıştırma tesisleri kurulursa, biz o atıkların hepsine sektör olarak talibiz. Hepsinin kalori değeri var, tüketim alanı hazır. Sürdürülebilirlik anlamında çok olumlu olduğu gibi aynı zamanda ülkemizin cari açıkla mücadelesine de çok önemli katkılar sunacak bir mekanizma bu'' dedi.

'KARBON YÖNETİMİNDE ÖDÜL ALDIK'

Sürdürülebilirlik konusunu en üst düzeyde sahiplendiklerini belirten Çimsa CEO'su Umut Zenar, "2022 Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Çimsa olarak Karbon Yönetimi Kategorisinde, tüm değer zincirimizin karbon nötr dönüşümüne dair yol haritamızı içeren "From Grey to Green" projemiz ile ödül aldık. İlk defa bir çimento şirketi karbon yönetimi kategorisinde seçildi. BIST-25 Sürdürülebilirlik Endeksi'nde olan tek çimento şirketiyiz. 2021 Entegre Faaliyet Raporumuz, IADA tarafından altın ödüle layık görüldü. Tüm bunlar bizim için mutluluk verici" diye konuştu.