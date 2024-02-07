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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Ailesinden 'Atlı Köşk' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Ailesinden 'Atlı Köşk' açıklaması

        Sabancı Ailesi, Atlı Köşk'e ilişkin çıkan satış haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, satış sitesindeki ilanın hukuk dışı olduğunu ve mülkün Sakıp Sabancı Müzesi olarak devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:45
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        Sabancı Ailesinden 'Atlı Köşk' açıklaması
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        Sabancı Ailesi Atlı Köşk ile ilgili çıkan satış haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Yargı sürecinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, Atlı Köşk'le ilgili satış sitesine konulan ilanın hukuk dışı olduğu belirtildi ve köşkün Sakıp Sabancı Müzesi olarak devam edeceği vurgulandı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Basında yer alan bazı haberlerin, maalesef daha önce de olduğu gibi Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz.

        Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam etmektedir ve edecektir.

        Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır. Bu nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz."

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