25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Giresun'un Güce ilçesi sınırları içinde yer alan ve görünümü kaleyi andırdığı için "Şaban Kalesi" olarak adlandırılan bölge, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl tabiat parkı ilan edildi.
AA'nın haberine göre kararın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Harşit Vadisi'nde Ruslarla mücadelede en önemli cephelerden biri olan ve bugüne kadar 17 şehit mezarının tespit edildiği bölgede çalışmalara başladı.
Siperlerin ve şehit mezarlarının düzenlenmesinin yanı sıra yürüyüş yolları, seyir terasları, şehitlik anıtı ve cephede yaşananların anlatıldığı ziyaret merkezinin yapılacağı tabiat parkındaki çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.
"BURADA DÜŞMANIN İLERLEYİŞİ DURDURULMUŞ"
Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, yaptığı açıklamada, Rusların 1915 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ilerleyişini önlemek amacıyla askerler ve yöre halkının katılımıyla Harşit Vadisi'nde geniş savunma cepheleri oluşturulduğunu söyledi.
Şaban Kalesi'nin, bu savunma hatlarının en önemlilerinden biri olduğuna dikkati çeken Geçgel, "Burada yaklaşık 2 yıl boyunca askerlerimiz ve yöre halkı tarafından çok ciddi direniş gösterilmiş. Sonunda da burada düşmanın ilerleyişi durdurulmuş, geri çekilmeleri sağlanmış ve Doğu Karadeniz tamamen Rus işgalinden kurtarılmıştır" diye konuştu.
Belediye olarak 4 yıl önce bölgenin tarihi önemini ortaya çıkarmak, ataların vatan toprakları için yaptıkları fedakarlıkları gelecek nesillere aktarmak adına Şaban Kalesi ve yöresinin tabiat parkı haline getirilmesi amacıyla girişimde bulunduklarını belirten Geçgel, uzun uğraşlar sonucu bölgenin tabiat parkı ilan edildiğini aktardı.
"DOĞU KARADENİZ'İN ÇANAKKALE'Sİ"
Geçgel, bölgedeki şehitliklerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına başvurduklarını, bazı şehitlere ait kimlik bilgilerinin alındığını kaydetti.
Harşit Vadisi'nin, Çanakkale gibi önemli bir savunma hattı olduğuna işaret eden Geçgel, "Bölgedeki Rus ilerleyişinin durdurulduğu yer. Doğu Karadeniz'in düşman işgalinden kurtarılmasının başlangıç noktası. O nedenle Harşit Vadisi'ni, Şaban Kalesi bölgesini Doğu Karadeniz'in 'Çanakkale'si olarak nitelendiriyorum" ifadelerini kullandı.
"ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ YAŞATILACAK"
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiği bilgisini veren Geçgel, şunları kaydetti:
"Çalışmalara belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün buraya çok önem verdiklerine, özel çalışma yaptıklarına şahidim. Burada şehitlerimizin ismi yaşatılacak. Bölgede bulunan siperlerin yerleri belirleniyor, düzenlemeler yapılacak. Şaban Kalesi Tabiat Parkı'nın, gelecek nesillere tarihin ve o günlerde yaşananların anlatılması noktasında önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum. Burada o yılların izleri halen devam ediyor. Çok önemli bir yer burası. Öğrencilerimiz buraya gelip, tarihimize yakından tanıklık edebilir, şehit mezarlarını ziyaret edebilir. O günlerde atalarımızın bu vatan için cansiparane mücadele ettikleri yerleri görmelerini sağlayabiliriz. Bu yönden projeyi çok faydalı buluyorum."
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