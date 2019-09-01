Kahvaltıda patates tüketerek zayıflamanın mümkün olduğuna işaret eden Özcan, hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenleri uyardı. Fazla kilosu olmayan ancak zayıflamayı takıntı hale getirenlerin psikolojik destek alması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirmiş. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurmasını öneririm." ifadelerini kullandı.