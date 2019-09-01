01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dr. Yegane Koulıeva Özcan, zayıflamak için gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemli olduğunu belirterek "Patatesi ve elmayı sabahları yemek her zaman kilo vermeye yardımcı olur." dedi.
Kahvaltıda patates tüketerek zayıflamanın mümkün olduğuna işaret eden Özcan, hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenleri uyardı. Fazla kilosu olmayan ancak zayıflamayı takıntı hale getirenlerin psikolojik destek alması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirmiş. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurmasını öneririm." ifadelerini kullandı.
"HIZLI KİLO KAYBININ HİÇBİR FAYDASI YOK"
Hızlı kilo kaybının hiçbir faydası olmadığına da dikkati çeken Özcan, "Kalıcı, sağlıklı zayıflık için yavaş ve bilinçli kilo vermek şart. Unutmayın ki her bireyin kendine has kilo verme hızı var. Bu hız da bireyin kaç kilo fazlası olduğuna bağlı. Doğru yaklaşımla aylık asgari kilo kaybı oranı, mevcut kilonuzun yüzde 5-6'sıdır. Sağlıklı kilo kaybı için izin verilen maksimum seviye ise mevcut kilonuzun yüzde 15-18'idir." diye konuştu.
HANGİ ÖĞÜNDE NE TÜKETİLMELİ?
Sağlıklı kilo kaybı sürecinde gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemine değinen Özcan kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyeceklerin gün boyunca ayarlanması gerektiğini söyledi. Özcan, şu bilgileri paylaştı:
"Sabahları, yiyecek olarak yavaş ve hızlı karbonhidratları seçmek daha iyi. Çünkü çoğu hızlı karbonhidrat glikoz bakımından zengin ve kalorileri oldukça yüksek. Vücudun bu enerjiyi gün içinde harcaması önemli. Böylece yağa dönüşmez. Yavaş karbonhidratlar, aksine yavaş yavaş glikoz salgılar ve vücutta yağ olarak depolanmamasını, vücut tarafından emilmesini sağlar.
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