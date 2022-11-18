Sabah yola çıkacaktı, ölü bulundu

Kayseri'de, geceyi TIR'ında geçiren şoför Mehmet Atalay, ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde meydana gelen olayda, TIR şoförü Mehmet Atalay (56) taşıyacağı yükü sabah almaya gitmedi. Atalay'ın TIR'ının yanına giden işveren, şahsı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde Mehmet Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.

Atalay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.