Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Uykuda horlamak büyük bir problem, horlayan kişi farkında olmadığı için onunla aynı odada uyuyan kişiler rahatsız olur. Hatta aynı odayla kalmaz aynı ev ve hatta komşular dahi horlamadan rahatsız olabilir" dedi.
Doç. Dr. Yıldırım, "Horlama, ses çıkararak sosyal ortamları ve aile yaşamını olumsuz etkiler; ancak bir de bunun görünmeyen tarafı var. Horlamaya eşlik eden nefes kesilmesi kişinin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Biz buna uyku apnesi diyoruz yani uykuda nefesin durması, kesilmesi hali. Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur kan damarları etkilenir kan basıncı artar" diye konuştu.
Uyku apnesi olan kişilerin gün içinde karşılaştığı belirtilere dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kişiler sabah kalkmakta zorlanır, unutkanlık olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuyakalır, çok terler, kilo alır."
Uyku apnesini artıran faktörlere de değinen Yıldırım, "Burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademcikler de büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma riski artırır" dedi.
Doç. Dr. Yıldırım, "Uyku apnesinin tedavisinde öncelikle; kilolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu olmalı, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlarda bunlar kısaltılmalı ve düzeltilmeli, dil kökünde büyüme, çenede kayma düzeltilmeli. Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Doğru teşhis ve tedavi konulabilmesi için kişiye öncelikle uyku testi yapılmalıdır. Detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi olunmalıdır" dedi.
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