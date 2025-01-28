Gece boyunca belirli pozisyonlarda uyuduğunuzda, "uyku çizgileri" oluşur; bunlar cildin üst katmanlarına kazınmış ve kalktığınızda kaybolmayan kırışıklıklardır. Doğru yöntemlerle uyku kırışıklarını engelleyebilirsiniz.

UYURKEN OLUŞAN KIRIŞIKLIKLARIN NEDENLERİ NELERDİR?

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Genel olarak kırışıklıklar, cilt hacmini azaltan kolajen ve elastikiyet kaybından kaynaklanır. Kolajene tekrarlanan baskı uygulamak (örneğin yüzünüzün bir tarafını yastık üzerine koyarak uyumak) kolajenin parçalanmasını teşvik edecek ve sonunda görünür çizgilere yol açacaktır.

UYKU KIRIŞIKLIKLARINI ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

1. SIRT ÜSTÜ UYUYUN

Uyku kırışıklıklarının en büyük suçlusu yüzünüzü yastık kılıfına bastırarak uyumak olduğundan, bunları önlemenin en kolay yolu yüz üstü uyumamaktır. Yan yatanlar ve karın üstü yatanlar, yüzleri yastığa değdiği için bu kırışıklıkları alma olasılığı daha yüksektir. Sırt üstü yatanlar ise viskisiz kurtulabilir. Bu nedenle, bu kırışıklıkları önlemeye başlamanın en kolay yolu, geceleri uyuma şeklinizi değiştirmektir. Uyku pozisyonlarını değiştirmek söylendiği kadar kolay değildir. Neyse ki yardımcı olacak birkaç tüyo var:

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- Boyun havlusu deneyin: Havlularınızdan birini alın ve kısa kenarı boyunca sıkıca sarın. Uçlarını lastik bantlar veya saç bantlarıyla bağlayın, böylece tüm gece boyunca güvenli kalır. Sonra gece, yastığınızı her zamanki yerinden tekmeleyin ve havluyu boynunuzun olduğu yere koyun. Rahat olana kadar ayarlayın. İşte oldu! Havlu sırt üstü uyumanıza yardımcı olacak.

- Özel bir yastık tercih edin: Uçak yastıkları sadece uçak koltuklarında değil, yatağınızda da kullanılabilir ve sırt üstü uyumanıza yardımcı olabilir. Bazı şirketler ayrıca sırt üstü uyumanızı sağlamak için özel olarak yastıklar üretir ve bu bunu yapmanın bir yoludur.

2. YASTIK KILIFINIZI DEĞİŞTİRİN

Diyelim ki sırt üstü uyuma fikri bile rahatsız edici geliyor veya halihazırda bir horlama probleminiz var (sırt üstü uyuduğunuzda olabilir). Uyku kırışıklıklarını önlemek için farklı bir yol isteyebilirsiniz. İşte ikinci çözümümüz: yastık kılıfınızı değiştirin. Uyku kırışıklıklarının başlıca suçlularından biri, yastık kılıfınızdaki yüzünüze baskı yapan pamuktur. Bu yüzden pamuğu değiştirirseniz sorun çözülür. Bunun yerine ipek veya saten yastık kılıflarını deneyebilirsiniz. Bu daha ipeksi ve yumuşak malzemeler, yüzünüzün yastık kılıfına tekrar tekrar bastırmak yerine üzerinde kaymasına yardımcı olur. Yastığınızın yatağınıza yaslanmasını ancak yüzünüzde yumuşak kalmasını sağlamak için yarı pamuk yarı ipek seçenekleri bile bulabilirsiniz.

REKLAM 3. YAŞLANMA KARŞITI KREM DENEYİN Kırışıklıklara yardımcı olması için bir gece kremi de deneyebilirsiniz. Gece kremleri, cildinizi yağlı gösterebileceği için muhtemelen gün içinde kullanamayacağınız ağır, ultra nemlendirici losyonlardır. Cildi nemlendirmeye yardımcı olan retinol ve hyaluronik asit içeren birini seçin. 4. RETİNOL'Ü DENEYİN Retinol, cephaneliğinizde bulundurmanız gereken harika bir kırışıklık önleme aracıdır. Yaptığı şey, cildinizdeki kolajeni uyarmaktır. Zayıf kolajen, kırışıklıklara neden olur, bu nedenle onu uyarmak cildinizin genç görünmesini sağlayacaktır. Aradığınız güce bağlı olarak reçetesiz ve reçeteli olarak satılan retinol ürünleri mevcuttur. 5. YETERİNCE UYUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN Geceleri yeterince uyumak "yaklaşık 7 ila 9 saat" sağlıklı bir cilt ve kırışıklık önleme için önemlidir. Sağlıklı bir uyku programı cildi canlandırır ve daha genç görünmesini sağlar, bu da herhangi bir kırışıklık önleme rutinine önemli bir katkıdır. Sadece sırt üstü dönün ve cildinizi yastığınızdan uzak tutun. Ancak cildinizin genç ve taze kalmasını sağlamak için geceleri yeterince uyuduğunuzdan emin olmanız gerekir. REKLAM 6. SABAHLARI YÜZÜNÜZE MASAJ YAPIN Sabah yüzünüze masaj yapmak, uyku çizgilerini tedavi etmenin etkili yollarından biridir. Uyanır uyanmaz, yüzünüzün kırışık ve buruşuk bölgelerine özel dikkat göstererek yüzünüze yukarı doğru nazikçe masaj yapın. Yüzünüze masaj yapmak, bu bölgelere kan ve oksijen akışını ve dolaşımını artıracak ve uyku kırışıklıkları yavaşça kaybolmaya başlayana kadar onları doldurmaya yardımcı olacaktır. 7. SOĞUK PRES UYGULAYIN Kırışıklıklara soğuk pres, bir buz küpü veya soğuk yeşil çay poşetleri kullanarak cildinizin şişkinliğini azaltabilir ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirebilirsiniz. 8. GÜNDÜZ KREMİYLE NEMLENDİRİN Bir temizleyici, cildin altında biriken kir, toz ve safsızlıkları temizlemeye yardımcı olur ve diğer cilt bakım ürünlerinin cilde nüfuz etmesini sağlar. İçeriği cildi dolgunlaştırıp nemlendirerek ince çizgileri daha az görünür hale getiren, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan Hyaluronik asitle aşılanmış bir temizleyici seçin.