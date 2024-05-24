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        Sabah sporunda köpeklerin saldırısına uğradı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah sporu için yürüyüşe çıkan kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:22
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          Arsuz'un Nardüzü Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Sevda Mazman, spor yapmak için sabahın erken saatlerinde sokağa çıktı.

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          Mazman, yürüyüş güzergahı olan Karaağaç Mahallesi'ne geldiğinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Mazman, ayağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. 

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          Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarılan kadın, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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          6 köpeğin saldırısına uğradığını belirten Mazman yaşadığı dehşeti anlattı:

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          "Ben, her sabah yürüyüşe gidiyorum. Nardüzü'nden Karaağaç'a doğru sahilde yürüyorum. Genelde 7-7 buçuk arası yürüyordum ama bugün çok erken geldim. Yaklaşık saat 6 civarında buralardaydım, yolun yarısına yetiştim ve birdenbire tarladan 6 köpek fırladı. Arkamdan da aynı şekilde sanki suikast hazırlanmış gibi köpekler inanılmaz üstüme saldırdı, o anda tabii can havliyle onlara vururken ben yere düştüm. Parçalamaya başladılar ayağım bayağı bir zedelendi. Çok korkulu anlar yaşadım yani ben nasıl kurtuldum bilmiyorum çok fena bir şekildeydim, küçük bir çocuk ya da yaşlı bir kadın olsaydı kesinlikle kurtulmazdı yani ölümle sonuçlanırdı. Sürekli köpekler vardı ama saldırmıyorlardı ben saldırıyı ilk defa yaşadım, hatta hiç korkmayan bir insanım. Arkadaşlarım hep uyarıyordu hani gitme yapma etme falan onlara çok gülmüştüm ama kesinlikle başa gelmeyince, anlaşılmıyor. Her zaman geçtiğim bir yoldu gayet temizdi, iyiydi ama köpekler çok fazla çoğalmış hiç yürüyemiyoruz. Tetanoz iğneleri vuruldum bayağı bir pençe izleri vardı. Bayağı bir yaram var acile götürüldüm tetanoz iğnesi iki koldan vuruldum, bacağım şişti iltihap kurutucu verildi gereken tedavi yapıldı"

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