Sabah namazında Mehmetçik için buluştular - GAZİANTEP

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, namazın ardından İdlib şehitleri ile Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için eller semaya kaldırıldı.Cami cemaati namazdan sonra İslahiye Şehitliğini ziyaret ederek, dua okudu.

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