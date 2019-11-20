20 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Sabah namazı saat kaçta? Diyanet sabah ezanı vakti - Yeni imsakiye

Sabah ezanı saati ve namaz vakti, İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklama ile değiştirildi. Vatandaşların, sabah mesaisine yetişemediklerini belirtmeleri ile yapılan başvurular sonucunda İstanbul Müftülüğü sabah ezanı ve namazında saat değişikliği yaptı. İşte Müftülüğün duyurduğu yeni sabah ezanı ve namazı saati

20.11.2019 - 09:48 | Güncelleme: Gündem
Sabah namazı

İstanbul'da sabah ezanı ve namaz saati bugünden itibaren değişti. İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı. Sabah namazı ve ezan vakti ile ilgili detaylar haberimizde...

MÜFTÜLÜK'TEN SABAH EZANI SAATİ DUYURUSU

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET İŞLERİ İSTANBUL HAFTALIK NAMAZ SAATLERİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
20 Kasım 2019 Çarşamba06:2107:5012:5515:2617:4919:13
21 Kasım 2019 Perşembe06:2207:5112:5515:2617:4919:12
22 Kasım 2019 Cuma06:2307:5212:5515:2517:4819:12
23 Kasım 2019 Cumartesi06:2407:5312:5515:2517:4819:12
24 Kasım 2019 Pazar06:2507:5412:5615:2417:4719:11
25 Kasım 2019 Pazartesi06:2607:5512:5615:2417:4619:11
26 Kasım 2019 Salı06:2707:5612:5615:2417:4619:10

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Serenay'a benzerliği olay oldu! Aşk açıklaması
Serenay'a benzerliği olay oldu! Aşk açıklaması
Beyaz cennet doldu taştı!
Beyaz cennet doldu taştı!
Sakarya'da yangın faciası
Sakarya'da yangın faciası
Ardahan'da ortaya çıkan Atatürk silüeti koruma altına alındı
Ardahan'da ortaya çıkan Atatürk silüeti koruma altına alındı
Selfie yerine çekti! İnterneti salladı
Selfie yerine çekti! İnterneti salladı
Fenerbahçe'de iki eksik!
Fenerbahçe'de iki eksik!
Berk Oktay’a kötü haber
Berk Oktay’a kötü haber
'Beni kıskanıyorlar'
'Beni kıskanıyorlar'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu