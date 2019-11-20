20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da sabah ezanı ve namaz saati bugünden itibaren değişti. İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı. Sabah namazı ve ezan vakti ile ilgili detaylar haberimizde...
MÜFTÜLÜK'TEN SABAH EZANI SAATİ DUYURUSU
Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:
"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|20 Kasım 2019 Çarşamba
|06:21
|07:50
|12:55
|15:26
|17:49
|19:13
|21 Kasım 2019 Perşembe
|06:22
|07:51
|12:55
|15:26
|17:49
|19:12
|22 Kasım 2019 Cuma
|06:23
|07:52
|12:55
|15:25
|17:48
|19:12
|23 Kasım 2019 Cumartesi
|06:24
|07:53
|12:55
|15:25
|17:48
|19:12
|24 Kasım 2019 Pazar
|06:25
|07:54
|12:56
|15:24
|17:47
|19:11
|25 Kasım 2019 Pazartesi
|06:26
|07:55
|12:56
|15:24
|17:46
|19:11
|26 Kasım 2019 Salı
|06:27
|07:56
|12:56
|15:24
|17:46
|19:10
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