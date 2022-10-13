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Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağış akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

13.10.2022 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
SABAH DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kritik sağanak uyarısı! - Güncel hava durumu
Bu bölgeler için sağanak uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Düzce, Ordu, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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