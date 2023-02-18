Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri Karagümrük'te

İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ligden çekildiğini açıklayan Hatayspor'dan Saba Lobzhanidze'i ve Katar Ligi takımlarından Al-Mesaimeer'den Brahim Darri’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Futbol Takımımız, Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri’yi kadrosuna kattı. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifedeleri yer aldı

Dinamo Tiflis alt yapısında yetişen Saba Lobzhanidze, bu sezon Süper Lig'de 21 müsabakada görev alırken takımına 1 gol, 4 asistlik katkıda bulundu. Karagümrük, Gürcü oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Öte yandan Ajax alt yapısından yetişen Brahim Darri ise 2020-2021 sezonunda formasını giydiği İstanbul temsilcisi ile 40 maça çıkmış 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı

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